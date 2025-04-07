Meclis ikinci denemede de açılamadı, 24 saat sonraya ertelendi

Meclis Genel Kurulu nisaba takıldı. İktidardaki UBP, YDP ve DP’den yeterli milletvekilinin genel kurula katılım göstermemesi sonucu nisap sağlanamadı, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler toplantıyı 24 saat sonraya erteledi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, iki yoklamada da milletvekili sayısının 25’i geçmediğini belirtti. Meclis Genel Kurul toplantısı, yasama ve denetim gündemiyle yarın yeniden toplanmayı deneyecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisaba takıldı. İktidardaki UBP, YDP ve DP’den yeterli milletvekilinin genel kurula katılım göstermemesi sonucu nisap sağlanamadı,

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler toplantıya 10 dakika ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından Meclis Başkanı, bir kez daha nisabı aramak için yoklama yapacak.