Meclis Genel Kurulu'nun dünkü toplantısı gece tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün gecikmeli başladığı toplantısını gece saatlerine kadar sürdürdü.

Toplantının son bölümünde güncel konuşmalar yapıldı.

Şahali: "TAŞEL'in batırılmamasına göz yumulmaması gerekiyor"

CTP milletvekili Erkut Şahali “Bozulma” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali, “bozulmadan ‘önceden çalışırdı ve bozuldu’ anlamı çıktığını” ama bir başlık yazmak zorunda olduğunu söyleyerek “Ne içiyorlarsa bir an önce bırakmalılar. Çarklar artık dönemeyecek kadar bozulmuş durumdadır sorun keşke kirazın fiyatı olsaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın dilini yeniden tesis etmek zorunda olduğunu belirten Şahali, “Halkın her bireyinin hakkını korumalıdır. Cumhurbaşkanı’nın kimlerle fotoğraf çektirdiğini sorgulamak ahlaksızlık olamaz” diye konuştu

Her cumhurbaşkanının kendi dili olduğunu ancak “siyasi alçaklık, kara propaganda” gibi ifadeler olamayacağını kaydeden Erkut Şahali, ülkenin fahri konsolosunun oğlu suçla itham ediliyorsa ve cumhurbaşkanıyla fotoğrafı varsa “cumhurbaşkanının o şahıs kimdir bilmem açıklaması” yapamayacağını savundu.

Şahali, ülkeyi fahri olarak temsil etme hakkı verilen birinin oğlunu cumhurbaşkanının tanımama hakkı olamayacağını kaydetti.

Şahali, Taşel’le ilgili konuşmaya cevaben Başbakan Saner’in yeni personel alınmadığını, sözleşmelerin yenilendiğini açıkladığını ancak yeni ve yenilenen arasındaki farkı anlayabilecek kadar tecrübeli olduğunu vurgulayarak resmi gazetede yazılanların yalanlandığı bir bozulma içinde bulunulduğunu söyledi.

Taşel’de günlerdir grev yapıldığını ve şirketin gözden çıkarıldığı izlenimi yaratıldığını kaydeden Erkut Şahali, bu şirketin yüzde 30’unun devletin halkın olduğunu hatırlatarak, batırılmasına göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

TÜK’le ilgili yasa gücünde kararname çıkararak önünü açtığını, üstelik bunu Meclis açıkken yapmasının bozulmuşluğun örneklerinden olduğunu belirten Erkut Şahali, tüm bunların ancak madde tesiri altında yapılacağını bu nedenle “ne içiyorlarsa bıraksınlar” dediğini belirtti.

“Komiteleri çalıştırmayıp meclis yok sayarak yasa gücünde kararnameyle iş yapacaksınız ihalesiz alımı meşrulaştıracak, okula gidemeyen öğrencileri kampa yollayacaksınız sonra da bunlar akla uygun ve anlaşılırmış gibi sorun yokmuş gibi davranamazsınız” diyerek,

Şahali, “İhaleler tamamlanamadığı için çam kese böceği gibi yılların emeğini içeren mücadeleleri sıfırlayacak adımlar atacaksınız farelerle ilgili ihalelere çıkmayacaksınız ve kimse ses çıkarmayacak beklenen bu mudur?” diye sorarak, kabul edilir olmayan daha bir dizi icraata örnek verdi.

KKTC’de bir hava üssü oluşturulacaksa bunun hükümeti aşan bir konu olduğunu, Meclis’te tartışılıp karar alınması gerektiğini kaydeden Erkut Şahali, hükümetin de aslında bu konularda herkes gibi haberdar olduğunu savundu.

Arıklı: TAŞEL’deki hisseleri almak için hazırız"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Taşel’in "milli bir değer" olduğunu ve yabancı bir şirketin elinde çürümeye terk edildiğini söyleyerek, pandemi döneminde yaşanan pazar sıkıntısının bu duruma gelmelerine sebep olduğunu, kendilerinin buna karşı çıktığını ve yaptıkları görüşmelerde bunu kabul etmeyeceklerini söylediklerini anlattı.

Arıklı, İşçilerin geri alınması için çalışma başlattıklarını TAŞEL’deki hisseleri almak için hazır olduklarını ve kaynakları olduğunu da belirtti.

Toros: "Ekonomik kalkınma için yapısal dönüşüm gündemine ihtiyaç var"

Meclis’te daha sonra CTP Milletvekili Fikri Toros “Bölgesel bir ada ekonomisi mi yoksa dünyadan kopuk bir devletçi ekonomi mi?” başlıklı konuşma yaptı.

Arıklı’nın konuşmasında dile getirdiği bazı bilgilerle ilgili verdiği bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Toros, aynı coğrafyadaki Ürdün’ün güneş enerjisiyle ilgili yaptığı gibi çalışmaların örnek alınabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs şebekesiyle kalıcı bir bağlantı olduğunu bunun da unutulmaması gerektiğine işaret eden Toros, Kıbrıs'ın kuzeyinde kamu sektörünün kontrolsüz büyüdüğünü, var olan sorunların da sadece protokol tahtında çözümlenmeye çalıştığını söyledi.

KKTC’nin TC yardımlarıyla refah içinde yaşayabileceği düşüncesinin halen devam ettiğini hatırlatan Toros, “Sonuçta halkın refaha ulaşabileceği kanalları tıkamıştır” dedi. Fikri Toros, siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın yatırım odaklı kalkınma planını zorunlu kıldığını ifade etti.

Pandemi sonrasında ekonomiyi tartışırken konuşulması gereken konuları sıralayan Toros, ekonomi için yapılabileceklere örnekler verdi.

KKTC’nin ekonomik kalkınma için yapısal dönüşüm gündemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Toros, yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Daha sonra Meclis Genel Kurulu gruplar arası mutabakatla sona erdi.

Meclis’in bir sonraki birleşimi 14 Haziran Pazartesi saat 10.00’da olacak.