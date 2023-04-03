Meclis Başkanlığı’ndan çalışanlara mobbing!

Cumhuriyet Meclis Başkanlığı, KTAMS ve KAMU-İŞ’in aldığı tam gün grev kararının Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklanmasının ardından, Meclis çalışanlarına, ek mesai eylemi yapmamaları adına Kamu Görevlileri Yasası’nın “Emirlere Uyma Ödevi”ni hatırlatan bir yazı gönderildi.

Zorlu Töre’nin imzasını taşıyan yazıda, çalışmaların mesai dışında da devam edeceği vurgulanarak, “Emirlere Uyma Ödevi’ni yerine getirip getirmeyeceğinizi yazılı olarak tarafıma en geç 06.07’ye kadar ivedi olarak iletmeniz rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Ancak bu yazıya karşın, sendikaların protesto ettiği ve “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak kamuoyuna yansıyan Kamu İhaleleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclisten geçmemesi için stenograflar ek mesaiye kalmama eylemi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda oturuma ara verildi.

Hükümet grev yasakladı, KTAMS ek mesaiye kalmama eylemi yaptı