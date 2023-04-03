Hükümet grev yasakladı, KTAMS ek mesaiye kalmama eylemi yaptı
EL-SEN’in, “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Meclis önünde protesto ettiği Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın görüşüldüğü Genel Kurul’da stenograflar aniden salonu terk etti, oturuma ara verildi.
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EL-SEN’in, “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Meclis önünde protesto ettiği Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın görüşüldüğü Genel Kurul’da stenograflar aniden salonu terk etti, oturuma ara verildi.
KTAMS sabah saatlerinde, EL-SEN’in eylemine destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde tam gün grev kararı almıştı. Ancak grev, hükümet tarafından 60 gün süreyle yasaklanmıştı.
Bunun üzerine sendika, "ek mesaiye kalmama eylemi" kararı üretti, bu kapsamda çalışanlar salonu terk etti.
Stenografların iş başı yapmaması halinde genel kurul devam edemeyecek ve yasa onaylanamayacak.
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