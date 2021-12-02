“Mazot verilmezse ve ödenmezsek öğrenci taşımacılık durabilir”

Kamu araçları da mazot çıkmazında… Hafta sonu piyasadaki mazot sıkıntının çözülmemesi durumunda Pazartesi günü kamudaki toplu taşımanın da duracağını ifade eden Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, “Mazot sıkıntısı çözülmezse öğrenci taşımacılığı durabilir” dedi.

Topaloğlu, mazot yanında toplu taşımacılıktaki ödemelerle ilgili de sorunun çözülmemesi durumunda yine Pazartesi günü toplu taşımanın duracağının altını çizdi.

Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile görüştükleri bilgisini veren Topaloğlu, şunları dile getirdi:

“Pazartesi günü ödenmeye başlayacağız. Mazot sıkıntısı çözülmezse öğrenci taşımacılığı durabilir. Kimse mazot alamıyor, zaten birkaç gün öncesine kadar da sıkıntılıydı, sınırlı sayıda veriliyordu. Bu kimseye yetmez.