Maymundan insana evrim ya da özgürlükten köleliğe bir geriye gidiş

Murat OBENLER

Franz Kafka’nın öykülerinden uyarlanan ve Antilogos Tiyatrosu tarafından sahneye konan Red Peter- “Από τον πίθηκο στον Άνθρωπο”(Maymundan İnsana) 1 Nisan Cumartesi akşamı prömiyerini yaparak seyiriciyle buluştu. Satiriko Tiyatrosu’nun alt sahnesinde haftanın iki gecesi(Cumartesi saat 20:00 ve Pazar saat 19:00) sahnelenecek oyunun yönetmenliğini Neoklis Neokleous yaparken iki kişilik oyunda ülkemizin başarılı tiyatrocularından İzel Seylani ve Alexandros Martidis rol alıyor.

Özgür maymunun insansılaşarak özgürlüğünü kaybediş hikayesini

Franz Kafka’nın 1917’de yazdığı ve hayvandan insana bir dönüşüm meselesini dönüşenin (Rotpeter-Kızıl Peter) ağzından kaleme aldığı “Akademi İçin Bir Rapor” eserindeki tartışmaları başarılı bir dramturji ile tiyatroya uyarlayan Antilogos Tiyatrosu izleyicileri rahatsız eden bir hicvi sahneye koyuyor. Özgürce yaşadığı Afrika’nın Altın Sahili’nden hayvan ve insan ticaretinin dev firmalarından Hagenbeck şirketi tarafından avlanarak bir gemiyle diğer avlarla beraber Avrupa’ya getirilen Rotpeter’in maymunların yaşadığı hayvanat bahçesinde yaşamak yerine insansılaşarak bir varyete sahnesinde ünlü bir sanatçıya dönüşme hikayesinin kendi ağzından anlatıldığı oyun bir maymun üzerinden kapitalizmin akla gelen ve gelemeyen tüm kötülüklerini seyirci insanın yüzüne çarpıyor.

Bolca özgürlüğü ve anlamını düşündüren oyun

Özgürlüğün anlamı ve özgürlük için tarih boyunca yapılan herşeyin de sorgulandığı oyun Seylani ve Martidis’in iki dilli performansı ile sınırlarla bölünmüş Kıbrıs adasında sanatla toplumlar arasında bir köprü de kuruyor.

İki dilli oyunda bol müzik ve dans da var

İki dilde (Türkçe ve Yunanca) sahneye konan tek perdelik bol müzikli ve danslı oyunda Neoklis Neokleous yönetmen olarak yer alırken Savva Mylona oyunun kostümlerini, Kyriakos Siabtanis ışık tasarımını, Christina Argyri müziklerini,orkestrasyon ve müzik öğretimini, Stavros Stavros şarkı sözlerini, Despo Violari ve Yonly Leyva Desdunes kinesiyolojisini, George Alexandrou video/düzenlemesini,Hristos Avraamidis fotoğraflama ve Neofytos Avraam da Promosyon Malzeme Tasarımını yaptı.