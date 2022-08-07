‘Maymun Çiçeği’ için güneyde aşılama başladı

Dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı (monkeypox) Kıbrıs’ın güneyine 1.260 dozdan oluşan aşıların ilk partisi geldi.



Kıbrıs Cumhuriyeti Eczacılık Hizmetleri Müdürü Elena Panayiotopoulou, toplam 1.260 dozdan oluşan maymun çiçeği aşısının ilk partisinin geldiğini, Avusturya, Hollanda, İsrail ve Portekiz gibi ülkelerden de Kıbrıs’a aşı sağlanması için oldukça fazla istek olduğunu söyledi.



Aşılar, Kıbrıs Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ve AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides’in girişimiyle Ada’ya geldi. Kıbrıs’a ücretsiz verilen aşıların uygulaması bugün başladı.



Kıbrıs’ın 1.400 doz aşı almasına yetki verildiğini ancak sayının her ülkedeki vakalara bağlı olarak değişeceğini ifade eden yetkili, Avrupa’da sınırlı sayıda aşı bulunduğunu, bu nedenle her ülkeye vakaya bağlı olarak dağıtım yapılacağını belirtti.



Sağlık Bakanlığı tarafından cumartesi günü duyurulan Kıbrıs’taki iki yeni vakayla ilgili olarak Elena Panayiotopoulou, vakanın takibinin tamamlandığını ve hastaların temaslılarının istemeleri halinde sağlık uzmanlarından sonra aşılanabileceklerini duyurdu.



Maymun çiçeği aşısı yapacak merkezlerin gelecek hafta açıklanacağını bildiren Panayiotopoulou, iki aşamalı aşının 28 günlük süresi olduğunu ve çiçek hastalığı aşısı gibi aşılama yapılacağını kaydetti.



Imvanex isimli çiçek hastalığı aşısı, yetişkinleri maymun çiçeği hastalığından da koruyor.



Geçmişte çiçek hastalığı aşısı olanların, bağışıklık artırıcı olarak bir doz aşı olabileceğine dikkat çeken Elena Panayiotopoulou, maymun çiçeği hastalığının Covid-19’la karşılaştırılamayacağına ve aşının tüm toplum için olmadığına açıklık getirdi.



Tecovirimat ilâcı konusunda da Panayiotopoulou, bu ilâcın bir anti-viral olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylandığını, maymun çiçeği virüsü olan kişilerin tedavisinde kullanılabileceğinin düşünüldüğünü, Kıbrıs’ın ilâcı tedarik etmek için ortak prosedüre katıldığını açıkladı. (Yenidüzen | CNA)