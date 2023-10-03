Mayıs’tan Temmuz’a, Eylül’den Ekim başına derken…

Ertuğrul SENOVA

Girne Antik Liman’da 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının sonlanacağı tarih dördüncü kez değişti, son tarih 20 Ekim olarak açıklandı.

İlk olarak Mayıs ayında tamamlanacağı ifade edilen çalışmalarla ilgili sırasıyla; Temmuz, Eylül ve Ekim ayı başı olmak üzere 3 farklı tarih resmi ağızlarca açıklanmıştı.

YENİDÜZEN’in Turizm Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgilere göre son tarih 20 Ekim olarak belirlenmiş durumda.

Bakanlık yetkilisi, söz konusu tarihin teyidi adına, restorasyonun müteahhidi Tosunoğlu İnşaat tarafından geçtiğimiz günlerde basına yapılan son açıklamaya işaret etti.

Öte yandan konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy ise elektrik konusunda bazı aksaklıklar yaşandığını söyledi, bu nedenle çalışmaların tamamlanacağı tarihe ilişkin net tarih veremeyeceğini ifade etti.

Tarih 4 kez değişti

İhale süreci 2020 yılında başlayan ancak çeşitli sorunların ardından Kasım 2022’de tamamlanan ve 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlanan restorasyonla ilgili ilk günden bu yana toplamda 4 kez ‘son tarih’ verildi.

İlk olarak Mayıs ayında tamamlanacağı ifade edilen çalışmalarla ilgili sırasıyla; Temmuz, Eylül ve Ekim ayı başı olmak üzere 3 farklı tarih resmi ağızlarca açıklanmıştı.

YENİDÜZEN’in Turizm Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgilere göre son tarih 20 Ekim olarak belirlenmiş durumda.

Girne Antik Liman’da 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının sonlanacağı tarih 4’üncü kez değişti, son tarih 20 Ekim olarak açıklandı.

Yeni tarih 20 Ekim

YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Bakanlığı yetkilisi, çalışmaların 20 Ekim’de tamamlanacağını söyledi, bu tarihe ilişkin teyidi ise, restorasyonun müteahhidi Tosunoğlu İnşaat tarafından geçtiğimiz günlerde basına yapılan son açıklamaya işaret ederek yaptı.

Tosunoğlu İnşaat Direktörü Cenk Tosunoğlu, parke döşeme çalışmalarının hızla ilerlediğini, alt yapısı tamamlanan aydınlatma ve elektrik direklerinin de takılacağını ifade ederek, “Bitişe doğru adım adım ilerliyoruz. Bir aksilik yaşanmazsa 20 Ekim gibi de alandan ayrılmayı planlıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy ise elektrik konusunda bazı aksaklıklar yaşandığını söyledi, bu nedenle çalışmaların tamamlanacağı tarihe ilişkin net tarih veremeyeceğini ifade etti.