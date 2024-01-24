Maviş: “Okulların güçlendirme projesi, Türk Lirası ve enflasyona yenik düştü”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Mayıs TV’de yayınlanan Meltem Sakin’in sunduğu “Mayıs Manşet” programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Maviş, okulların depreme karşı güçlendirilmesi kapsamında, saha, laboratuvar, vize çalışmalarının yapıldığını, 24 tane okulun ihalesine çıkıldığını, 5 tane okulun ise ihale sürecinin tamamlanarak, sözleşmelerin okul müdürlerine teslim edildiğini fakat ortada gözle görülür bir çalışmanın olmadığını ifade etti.

“Deprem fonunda biriken miktar, ihalesi hazır 24 tane okulun güçlendirilmesine yeter”

Maviş, okulları güçlendirme projesinin Türk Lirası ve enflasyona yenik düştüğünü kaydetti.

Maviş, deprem fonunu dolaylı yoldan vatandaşın finanse ettiğini ve biriken miktarın 550 milyar civarı TL olduğunu ifade ederek, bununla birlikte Merkez Bankası’nın 400 milyon TL fona katkısı ve devlet bütçesinden ayrılan 330 milyon ile tüm okulların tamir edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ilk aşamada aciliyeti olan ve ihale aşamasını tamamlayan 24 okulun güçlendirilmesi veya yenilenmesi ilgili blokelerin yapılabilmesine fonun yeterli olacağını söyledi.

Maviş, ihaleye katılan firmaların Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiği sebebi ile, ilk açıklanan ihale rakamlarının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi.

“Yükselen döviz kurlarıyla 24 okulun 12 tanesine yeni birim fiyatları belirlendi”

Maviş, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeni ile geçtiğimiz hafta ihalesi tamamlanmış 24 okulun 12 tanesinin yeni birim fiyatlarına göre güçlendirme maliyetlerinin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Maviş, bürokrasinin yavaş işlediğini, çalışmalar başlayana kadar döviz kurlarının yine yükselebileceğini ve ihale bedellerinin yine döviz karşısında sıkıntı yaratabileceğini belirti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimin elzem bir konu olduğunu, ihaleleri Türk Lirası yerine dövizle yapabilecek yasa gücünde kararname veya yasa tasarısı hazırlayıp Meclis’e getirmenin bu kadar zor olmaması gerektiğini söyledi.

Maaş ve ücretlere artış yansımadan mal ve hizmet pahalılandı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin “piyasayı denetleyeceğim” açıklamaları sonrası fiyatların daha da arttığına dikkat çekti. Hükümetin ‘-ecek/-acak’ söylemlerinin eyleme dönüşemediğini belirten Maviş, elektriğe yapılan zam taktiğini kullanarak süte ve tüp gaza da zam yapıldığını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Ocak ayında asgari maaş ve ücretlere artış yansımadan mal ve hizmetlerin pahalılandığını söyledi. Maviş, vatandaşın alım gücünün korunması, piyasanın ucuzlatılması için bu ülkede yeterli ve etkili kaynaklar olduğunu belirterek, bu kaynakları vatandaşın menfaatine kullanabilecek bir hükümet iradesi olmadığını söyledi.