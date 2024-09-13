Maviş: “Kurultaya değil, eğitimin güven içinde açılmasına çaba gösterin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete, pazartesi günü başlayacak eğitimdeki eksiklikleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çağırdı.

KTÖS, şantiye halindeki okullarda güvenlik açısından büyük sorun yaşanma ihtimali olduğuna işaret ederek, çocuklar için, gelecek için mücadeleye devam edeceklerini, pazartesi günü çocukların okula başlama şevkini kırmayacaklarını ancak Salı günü güvenlik sorunu varsa öğretmenin şantiye halindeki okullara, konteyner sınıflara girmeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda "Yeni Eğitim Yılı ve Okul Sorunları" konulu basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, öğretmenlerin temsilcisi sendika olarak okulların kapandığı günden bugüne kadar sorunlara çözüm bulmak adına çalışmalar yaptıklarını ve kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi.

Baybora, eğitimin başlamasına 3 gün kaldığını ancak okulların eğitime hazır olunmadığını belirterek, ülkede söylendiği gibi bir istikrar olmadığını, bunun eğitimde olumsuz yönde göründüğünü kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, 2024-2025 eğitim yılının, Milli Eğitim Bakanı ve hükümet eliyle konteyner sınıflarda, şantiye halindeki okullarda, Pazartesi günü açılacağını belirtti.

“Kurultaya değil, eğitimin güven içinde açılmasına çaba gösterin” diyen Maviş, Milli Eğitim Bakanı ve Başbakana, kurultayı beklemeden öğretmen atamalarını yapması ve okulların eksiklerini tamamlaması çağrısı yaptı.

Tamiratı devam eden okullar yanında kullanılamayan ve riskli olan okullar ile ilgili bilgiler de veren Maviş, 18 aydır raporların tamamlanamamasının kusur olduğunu söyledi.

Öğretmen kadrolarının da eksik olduğuna işaret eden Maviş, eğitimin kurultaya heba edildiğini savundu ve eleştirilerde bulundu.

Geçici öğretmenlere 23 Eylül’de görev verilecekse bunun daha net görüneceğini ifade eden Maviş, Başbakan Ünal Üstel’e, “okulları kurultaya malzeme yapma görevlendirmeleri yap, öğrencileri öğretmensiz bırakma” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarında 24 saat inşaat devam ediyorsa, vergi borçları siliniyorsa, bazı şirketlerin elektrik faturaları tahsil edilemiyor, 124 okul tamir edilemiyorsa, her Eylül ayında eğitim sorunu konuşuluyorsa o ülkede istikrar olmadığı görüşünü dile getiren Maviş, hükümetin, okulları, hastaneleri öncelik yapması, kamusal hizmetleri yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Maviş, velilerin çocuklara kıyafet kitap defter alamadığını, beslenme sıkıntısı olduğunu ve bu sorunların eğitim yılında daha da artacağını ifade ederek, tüm bunları çocukların okul sevincini kırmadan aileler ve öğretmenler ile görüşüp ona göre hareket edeceklerini belirtti.