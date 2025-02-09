Maviş: "Etik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kültürü neden bizde yok?"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, dünya genelinde birçok ülkede yetkililerin etik ihlaller veya kamuyu sarsan olaylar sonrasında sorumluluk alarak istifa ettiğini hatırlatarak, benzer bir kültürün ülkede neden oluşmadığını sorguladı.

Maviş, farklı ülkelerden örnekler vererek, kamu görevlilerinin etik sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. Makedonya’da bir tekne kazasında 15 turistin hayatını kaybetmesi sonrası Ulaştırma Bakanı'nın istifa ettiğini, Norveç’te bir bakanın devlet telefonunu İran’a götürdüğü için görevinden ayrıldığını, Almanya’da ise Eğitim Bakanı’nın doktora tezinde intihal yaptığı ortaya çıkınca istifasını sunduğunu hatırlattı.

Benzer etik duyarlılığın ülkede bulunmadığını belirten Maviş, "Adayı sarsan yolsuzluklar, rüşvet skandalları, sahte diplomalar, çalıntı araçlar, vergi kaçakçılığı, torpil, ihale yolsuzlukları, insan ticareti, teşvik primi usulsüzlükleri, seçimlere müdahale... Bunların hiçbiri bir istifaya neden oldu mu? Hayır." ifadelerini kullandı.

Kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanıldığını ve liyakatin göz ardı edildiğini belirten Maviş, buna rağmen sivil toplumun sorumluluk almasının önemli olduğunu söyledi. KT Futbol Federasyonu’nun futboldaki şike iddialarına yönelik adım atmasını, öğretmen sendikalarının laik ve bilimsel eğitim mücadelesini ve sendikaların usulsüzlükleri mahkemeye taşımasını olumlu gelişmeler olarak değerlendirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan Maviş, etik ihlaller karşısında bağımsız denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, ABD’deki "Hatch Act" ve "Office of Government Ethics" ile İngiltere’deki "Ministerial Code" gibi sistemlerin örnek alınmasını önerdi.

"Sonraya bırakmayın! Sonra süt bozulur, tuz kokar, keşkeleriniz fayda etmez." İfadelerini kullandı.