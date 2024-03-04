Maviş: Bu düzen sürdürülebilir değil, bu zamlar kabul edilebilir değil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hem son zamanlarda yaşanan skandal olaylarla, hem de yapılan zamlarla ilgili açıklama yaparak, yaşananlar karşısında "vatandaşlar çile çekiyor" dedi.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri, "Ya denetleyin, ya piyasayı ucuzlatın ya da istifa edin. Çünkü bu ülke, UBP-DP-YDP koalisyonu ile her alanda daha da çağdaş seviyelerin altına gerilemektedir" ifadelerine yer verdi.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Adanın kuzeyi AKP’nin arka çöplüğü haline gelmiştir ve bu saadet zinciri haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, torpil ve siyasi popülizm ile devam ettirilmek isteniyor.

Son günlerde yaşananlar düşünüldüğünde her gün bu düzenin işbirlikçilerinden bir tanesinin istifa nedeni olması gerekiyorken ve toplumda infial yaratan olayların gün yüzüne çıkmasına rağmen, işler yolundaymış gibi pervasızca istikrardan bahsedilmektedir. Bu durum üst yönetime biat eden bir alt yönetimi pekiştirmektedir.

Bu düzene karşı duran, onurlu, haysiyetli örgütleri ve kişileri ise çeşitli enstrümanlar ile baskı altına alma çabaları devam etmektedir. Bilinsin ki, KTÖS ile ilgili uygulanan bu yöntemler eskimiştir ve nazarımızda değeri yoktur.

Bir taraftan hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ile ülke çalkalanıyorken, diğer taraftan istifa etmesi gerekenler son iki ayda başta ekmeğe %25, elektriğe %7.79, tüp gaza %7.80, akaryakıta %10.8 zam yapıyor ve serbest piyasayı denetleyemiyor. Piyasaya ve marketlere hesap soramayan sözde hükümet vatandaşın sosyal hayatından çalarken, piyasadaki pahalılığı görmezden gelerek hesaplama yapan İstatistik Kurumu ise vatandaşın alım gücünü kaybedecek oranları açıklamaktan çekinmiyor.

Ülkemizde yolsuzluk, hırsızlık, torpil ve menfaat düzenin normalleştirilmeye çalışılmasını kabul etmediğimiz gibi vatandaşın alım gücünün yeni bir yoksulluk seviyesine çekilmesini de reddediyoruz.

Bu düzen sürdürülebilir değil, bu zamlar kabul edilebilir değil. Vatandaşın çilesi, çekilebilir değildir.

Ya denetleyin, ya piyasayı ucuzlatın, ya da istifa edin.

Çünkü bu ülke, UBP-DP-YDP koalisyonu ile her alanda daha da çağdaş seviyelerin altına gerilemektedir"