“Mavi Kıbrıs: Temiz Sular ve Uçurtma Sörfü” etkinliği bugün Yedidalga’da yapılıyor

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından yarın Lefke’de “Mavi Kıbrıs: Temiz Sular ve Uçurtma Sörfü” etkinliği yapılıyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, deniz kirliliğini ele almak ve Kıbrıs Türk toplumunda çevrenin korunmasını teşvik etmek için sivil toplum örgütleri, yerel temsilciler, çevre aktivistleri ve çevreyi koruma konusunda kararlı paydaşları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yedidalga’daki Heaven Surf House’ta 16.00-20.00 saatleri arasında yer alacak etkinlikte, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir panel ve yuvarlak masa tartışması yapılacak. Bunun yanında açık havada uçurtma sörfü gösterisi yapılarak, ilgilenenler için kısa bir eğitim verilecek.