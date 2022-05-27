Maske zorunluluğu kalktı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karara göre kapalı alanlarda maske zorunluluğu sona erdi.

Sadece risk grubunda olup 60 yaş üstü kişiler ve akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar gibi kişilerin ya da coronavirüs aşısı olmamış olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları tavsiye edildi.

