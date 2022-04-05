Mart enflasyonu %13.05, yıllık enflasyon %83.19!

KKTC İstatistik Kurumu enflasyon oranını açıkladı, enflasyon bir önceki aya göre %13.05, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27.73 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %83.19 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %27.92 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.

Açıklama göre; Eğlence ve Kültür ana grubunda %20.02, Ulaştırma ana grubunda %18.65, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %9.32, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.04, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %9.00, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.21, Sağlık ana grubunda %3.47, Haberleşme ana grubunda %2.33 ve Eğitim ana grubunda %1.76 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.39 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %229.18 Elektrik Faturası (751+ KWH), %198.79 Elektrik Faturası (501-750 KWH) ve %173.47 Elektrik Faturası (251-500 KWH) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.71 Maydanoz, %33.94 Ispanak ve %28.24 ile Biber Çarliston oldu.