Markette hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Girne’de dün akşam, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan O.M.M.S.(K-26), marketten toplam 2 bin 26 TL değerindeki eşya çaldı.
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Girne’de dün akşam, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan O.M.M.S.(K-26), marketten toplam 2 bin 26 TL değerindeki eşya çaldı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, O.M.M.S. tespit edilerek, tutuklandı.
Markette hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir market içerisinde, dün müşteri olarak bulunan N.B.(K-44), marketten toplam 1216,57 TL değerindeki muhtelif eşyaları çaldı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.B. tespit edilerek, tutuklandı.
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