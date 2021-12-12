Market içinde cinsel taciz: Telefonla gizli fotoğraf çekti



Lefkoşa-Mağusa yolundaki büyük bir süpermarket içerisinde 20 ve 15 yaşında iki kızın kalçalarının fotoğrafını çektiği gerekçesi ile tutuklanan 32 yaşındaki zanlı C.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı C.Ö’nün “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz” suçu ile sorgulandığını belirtti.



Polis tutuklamanın şikayet üzerine yapıldığını belirtirken, zanlının suçlamaları reddetmesine rağmen “incelenen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu resimleri marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde müştekileri takip ederek çektiğinin görüldüğünü” anlattı.



C.Ö adlı zanlının telefon içerisindeki görüntüleri sildiğini de belirten polis, telefon içerisindeki görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi.



Polis, zanlının aynı gün ikinci beyanında eşi ile küs olduğunu ve ona hava atmak için fotoğrafları çektiğini söylediğini ancak gönüllü ifade vermediğini de ifade etti.



Polis, zanlının aleyhinde tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının cep telefonu olduğunu belirterek, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini aktardı, 3 gün tutukluluk talep etti.



Zanlının avukatı tutukluluk talebine itiraz etmedi. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber | Yenidüzen)