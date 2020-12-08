Maraş’ta yaralanan Mehmet Şükrü Tandoğan hayatını kaybetti
Kapalı Maraş’ta 15 Kasım tarihinde 2 metre yüksekten apartman boşluğuna düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
A+A-
Kapalı Maraş’ta 15 Kasım tarihinde 2 metre yüksekten apartman boşluğuna düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ağır yaralı olarak bir süredir tedavisi Türkiye’de süren Tandoğan’ın düşmeye bağlı çene kemiği kırılarak ağır yaralanmıştı.
Bu haber toplam 25 defa okunmuştur
Etiketler : Mehmet Şükrü Tandoğan