Maraş’a yat limanı
Bakanlar Kurulu, Maraş'a Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.
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Bakanlar Kurulu, Maraş'a Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı. Kararda "Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasasında belirtilen koşullar çerçevesinde, Yat Limanı ve Turistlik tesis yapılması amacıyla (...) Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne verilmesine karar verdi" ifadeleri yer almakta.
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