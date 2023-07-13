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Maraş’a yat limanı

Maraş’a yat limanı

Bakanlar Kurulu, Maraş'a  Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.

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Bakanlar Kurulu, Maraş'a  Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı. Kararda "Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasasında belirtilen koşullar çerçevesinde, Yat Limanı ve Turistlik tesis yapılması amacıyla (...) Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne verilmesine karar verdi" ifadeleri yer almakta. 

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