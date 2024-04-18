Maraş bölgesinin drenajı sorununu çözme girişimi

Gazimağusa Belediyesi (GMB), kış aylarında yoğun yağışlar sonrasında 9 Mart Caddesi ile İhsan Kılıç Sokak’ın birleştiği kavşakta (Köşe Kahvesi) ve Üç Çakırlar Caddesi üzerinde yaşanan yağmur suyu drenajı sorunu için harekete geçti.

GMB tarafından projelendirilerek tamamı belediyenin öz kaynakları ile hayata geçirilen ‘’İhsan Kılıç Sokak, Cengizhan Sokak, Üç Çakırlar Caddesi, 28. Tümen Caddesi Arası Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapımı Projesi’’ dün başladı.

GMB’den verilen bilgiye göre, proje kapsamında söz konusu bölgelerde kazı ve boru döşeme çalışmaları yapılacak. Gazimağusa kentinin daha çağdaş bir yağmur suyu drenaj altyapısına kavuşturulması için yapılacak çalışmaların 90 iş günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay, yıllardan beri kangrenleşmiş sorunun bölge halkının huzurunu bozup hayatını zorlaştırdığını ifade ederek, belediye ekiplerinin kalıcı çözüm için bölgede çalışmalara başladığını açıkladı. Yetkililer, çalışmalar esnasında oluşacak geçici rahatsızlıktan dolayı bölge halkının göstereceği hoşgörü ve iş birliği için teşekkür etti.