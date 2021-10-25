Maliye'den 28 milyon TL borçlanma için ihale

Maliye Bakanlığı, bir kez daha 28 milyon TL değerinde, 100 gün vade ile Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine çıkıyor.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre ihale 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu borçlanmayla birlikte, kamuda maaşların ödeneceğini de açıkladı.

Oğuz: “Yarın emekliler, perşembe günü de memurların maaşları ödenecek”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu ayki maaş ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, yarın emeklilerin, perşembe günü de memurların maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

BRT’de yayımlanan 18.Saat programında konuşan Oğuz, “maaşların ödenmeyeceğine” yönelik söylemleri doğru bulmadığını dile getirdi.

Maaş ödemelerinin bir başarı değil mükellefiyet olduğunu kaydeden Oğuz, yarın emeklilerin perşembe günü de memurların maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

Oğuz, şubat ayına ait hayat pahalılığını kasım ayının ilk haftası ödemeyi planladıklarını, öğretmen hazırlık ödenekleri ve ek mesailerle ilgili de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Oğuz, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını, 28 Ekim Perşembe günü Meclis’e sunacaklarını dile getirdi.