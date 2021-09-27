Maliye yine borçlanıyor: 155 milyon TL borçlanma için ihale

Maliye Bakanlığı, toplamda 155 milyon TL borçlanma için, Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) İhalesi’ne çıktı, kamuya yeni bir borç yükünün de kapısı aralandı.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan resmi duyuruya göre; Maliye Bakanlığı, 3 farklı ihaleye çıktı.

Borç Yönetim Komitesi tarafından belirlenen şartlara göre 3 ihale de yarın gerçekleşecek.

İlk ihalede KKTC Merkez Bankası aracılığıyla borçlanılacak tutar 50 milyon TL, vade süresi ise 100 gün olarak belirlendi.

İkinci ihalede ise bu kez 188 gün vade ile yine 50 milyon TL borçlanılması için ihaleye çıkıldı.

Üçüncü ve son ihalede ise borçlanma için çıkılan ihale miktarı 55 milyon TL, vade süresi ise 365 gün, yani 1 yıl olarak belirlendi.