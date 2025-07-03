Maliye-Sen: “Ekonomideki yapısal sorunlar ve dengesizlik derinleşiyor"

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) ekonomideki yapısal sorunların ve dengesizliğin derinleştiğini, cari açık ve borç stokunun alarm verdiğini savundu.

Bunun temel nedenlerinden birinin vergi sistemindeki adaletsizlik olduğunu belirten, gerçek vergilerin toplanması, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadelenin şart olduğunu kaydeden sendika, vergiden kaçınma yollarının sınırlandırılması, istisna ve muafiyetlerin adil bir zemine oturtulması gerektiğini ifade etti.

Maliye-Sen, yazılı açıklamasında, kamu çalışanlarının maaşlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığını, gerçek alım gücünün korunamadığını, reel gelirin düştüğünü, asgari ücretin durumunun daha da çarpıcı olduğunu kaydetti.

Kamu maaşları ve asgari ücret için adalet talep eden Maliye-Sen, haziran ayı itibarıyla kamu maaşlarına brüt yüzde 17,79’luk hayat pahalılığı ödeneği ekleneceğini, bu oranın kesintilerden sonra net maaşlara yaklaşık yüzde 13 ile 15 oranında yansıyacağını ifade etti.

Maliye-Sen, emekli maaşlarına artışın kesintisiz ve net yüzde 17,79 olarak uygulanacağını da anımsattı.

Asgari ücretin TÜFE oranlarını yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebini de dile getiren sendika, KKTC’nin ekonomik verilerinin sadece çalışanların değil, tüm ülkenin ekonomik sağlığını bozulduğunu gösterdiğini de savundu.

“Cari açık artmaya devam ediyor, kamu borç stoku rekor seviyelere ulaşıyor” denilen açıklamada, vergi adaleti sağlanmadan ekonomik dengenin de kurulamayacağı ifade edildi.