Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Bakanlık Müdürü görevden alındı

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli görevden alındı.

Yerine Burak Şoföroğlu atandı. Ayrıca, Bakanlık Müdürü Ersan Karataş da görevden alındı. Kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Çoli, “Bana bu yönde bir bilgi gelmedi” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun manevi gerekçelerle yurt dışında izin kullanırken, bakanlığında üst düzey görevden almalar yaşandı.

Üçlü kararnameye, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile birlikte Maliye Bakanı Atun’a vekalet eden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu imza attı.