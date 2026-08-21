Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Maliye Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında, iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maliye Bakanlığı’ndan gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

İmza töreninde Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu, Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy ile Kamu-İş temsilci ve üyeleri hazır bulundu.

İmzaların atılması öncesinde Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu kısa birer konuşma yaptılar.

Berova: “Devlette çalışan işçilerin haklarını koruyan metin üzerinde uzlaşıya varıldı”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devlet ile kamuda yetkili sendika olarak Kamu-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesinin son aşamasına gelindiğini ifade etti.

Hem devlette çalışan işçilerin haklarını koruyan hem de devleti koruyan bir metin üzerinde uzlaşıya varıldığını kaydeden Berova, bu sonuca ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berova, toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında ve imza aşamasına getirilmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tüm ekibin yapıcı bir çalışma gerçekleştirdiğinin altını çizen Berova, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Serdaroğlu: “Sözleşme, hayat pahalılığı ve enflasyon dikkate alınarak düzenlendi”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da bir süredir Maliye Bakanı Berova ve Bakanlık bürokratlarıyla devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin sonuna gelindiğini ve görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bugün iki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalayacaklarını aktaran Serdaroğlu, sözleşmenin hayat pahalılığı ve enflasyonu dikkate alarak düzenlendiğini de vurguladı.

Serdaroğlu, sözleşmenin gerekli düzenlemelerin yapılarak günümüz koşullarına ve şartlarına göre belirlendiğini de söyleyerek hem devletin hem de işçinin zarar görmeyeceği bir toplu iş sözleşmesinin imzalanacağını kaydetti.

Sözleşmenin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür eden Serdaroğlu, “Hayırlısı olsun” dedi.