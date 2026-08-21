LTB, Mehmet Akif Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) pazar günü saat 16.00’dan itibaren asfaltlama çalışması yapacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalar eski Pronto Çemberi olarak bilinen noktadan Başbakanlık kavşağına kadar olan güzergahta gerçekleştirilecek.

Çalışmalar tamamlanana kadar bu yolu kullanacak sürücülerin trafik yönlendirme ve işaretlerine dikkat etmeleri istendi.