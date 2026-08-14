Panikos Hrisanthu: “Sevgül Uludağ’ın Ardından”

Panikos Hrisanthu

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Sevgül Uludağ’ın Ardından

Sevgül, benzersiz, öncü ve devrimci bir şey yaptı. İnsanlık duygusundan yola çıkan ve zamanla güçlü bir siyasi boyut kazanan bir çalışma. İşte durum budur. İnsanlık, siyasetten kesin bir şekilde ayrılmaz. Görünmese bile, o da bir siyasi unsurdur. Hatta, cesaretle söyleyebilirim ki, siyasetin en mükemmel biçimidir. Çünkü insan için siyaset, en yoksul için bile, yaşamı, güvenliği ve refahı, her türlü siyasi düşüncenin ve eylemin merkezinde yer almalıdır.

Sevgül’ün çalışmaları ve faaliyetleri benzersizdi; zira gazetecilik kariyeri kapsamında ele almayı seçtiği ve derin bir sorumluluk duygusuyla kendini adadığı kayıp kişiler meselesi, acının dramatik bir şekilde tasvir edilmesi, eleştiriler ve iyi dileklerle sınırlı kalmadı. Bu, çalışmasına bilinçli bir şekilde bir yön ve hedef belirledi: Bu, üç savaşımızda kaybolan kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak için yürütülen etkili bir araştırmaydı – pratikte kemiklerinin bulunması ve gömülmesi.

Sevgül’ün çalışmaları aynı zamanda öncüydü, çünkü kendi toplumu içinde güvenli araştırma çerçevesi sınırları içinde kalmadı. Tel örgülerin her iki tarafında da araştırmaya başladı. Bu da, (her iki taraftan da) bildikleri kişileri, içlerinde sakladıkları sırrı (bir suçla ilgili bilgileri) açığa vurmaya ikna etmesi gerektiği anlamına geliyordu; bu, belki de hayatları için bile tehlikeli bir durumdu. Sonuç, onun bunu başardığını gösterdi. Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları kendisine güvenmeye ve bildikleri gerçeği ortaya çıkarmaya ikna etmeyi başardı; çünkü tanıklık etmelerinin kutsal ve mübarek bir eylem olduğuna onları inandırdı. Böylece Sevgül, yavaş yavaş korkuyu kovup - kayıp kişilerin su altında ortaya çıkan kemikleriyle birlikte –tel örgülerin ötesinde her iki tarafta da acının aynı olduğunu ve ona karşı sorumluluğumuzun ortak olduğunu ortaya koyan bir rahibeye dönüştü. Kıbrıs, onun kişiliğinde birleşiyordu. Zaten, cenazesinin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların kitlesel katılımıyla ortak bir yas etkinliğine dönüşmesi bir tesadüf mü?

Onun eylemi aynı zamanda devrimciydi, çünkü resmi çizgilerin akışına aykırı bir şekilde gerçekleştirilip tamamlanmayı başarmıştı. Sevgül, kayıp kişilerle ilgilenmeye başladığında, Denktaş’ın dile getirdiği Kıbrıs Türk siyasetine karşı bir muhalefet işlevi gördü. Denktaş, Türk ordusu ve Kıbrıslı Türk paramiliter gruplarının işlediği suçları ortaya çıkaracak araştırmaların yapılmasını istemiyordu. Hayatta olan kayıp kişilerin olmadığını ilan ediyor ve hepsinin ölü kabul edilmesi ve konunun kapatılması gerektiğini savunuyordu. Sadece Kıbrıslı Rum kayıpların yakınlarının sevdiklerini öğrenme ihtiyacını ve arzusunu değil, aynı zamanda Türk ordusunun imajını kurtarmak uğruna sonsuz bir acıya katlanmak zorunda kalan Kıbrıslı Türlierin acılarını da hiçe sayıyordu. Öte yandan, Kıbrıslı Rumların insani yardım politikası, kayıpların yakınlarını rahatlatmaktan çok, bir propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Sadece 1974’te kaybolan 1619 Kıbrıslı Rumdan bahsediyordu ve Kıbrıslı Türk kayıpları sanki hiç yokmuş gibi görmezden geliyordu. Aynı şekilde, savunmasız Kıbrıslı Türklere karşı “aşırı vatansever” Kıbrıslı Rumlar tarafından işlenen korkunç toplu katliamlar da göz ardı ediliyordu. Bunların ortaya çıkarılması, hem Kıbrıs Rum milliyetçiliğinin gösterilerini hem de bunların kasıtlı olarak gizlenmesini de gün yüzüne çıkarıyordu. Sevgül, resmi Denktaş politikasıyla uyum sağlamayı reddettiği için bedel ödedi. Başlangıçta hem kendisi hem de gazetesi izlendi, tehdit edildi ve şantaja maruz kaldı. Kıbrıslı Rum resmi makamları için hiçbir zaman hoş karşılanan bir araştırmacı olmadı. Kıbrıslı Rum kayıpların bulunmasına katkıda bulunmuş olabilir, ancak istenmeyen alanlara da giriyordu. Hayatta kalmayı ve çalışmalarına devam etmeyi başardı; görünüşe göre, bazı kaçınılmaz ve kader belirleyici tavizler verdiği için. Yazılarında, sadece kayıp kişilerin gömülü veya atılmış olduğunu öğrendiği yerleri belirtmeye karar verdi. Duyduğu hikayeleri anlatıyordu, ancak katiller hakkında konuşmaktan kaçınıyor ve bilgi kaynaklarını özenle gizliyordu. Bu tavizler, katillerin ve onları koruyan sistemlerin en azından şimdilik tehlike altında olmadıklarını hissetmelerine, ihbarcıların kendilerini güvende hissetmelerine ve sayılarının artmasına katkıda bulundu; ayrıca gazeteyi okuyan herkes, kayıp kişilerin kemiklerinin bulunduğu çukurlara kendi başlarına düşmediklerini ya da toplu intihar etmediklerini doğal olarak anladı. Hepimizin zihninin bir köşesinde, aramızda cezasız bir şekilde dolaşan katillerin silüetleri beliriyor.

Sevgül’ün çalışmaları, bir sonraki adım atıldığında, yani toplum olarak bu suçun karşısında durup onu kınadığımızda tamamlanacaktır. Ne yazık ki, suçlar bizim adımıza işlendiği için hepimizin ellerini kanla lekeleyen bu olguyla yüzleşmeye cesaret edemediğimiz ya da istemediğimiz için 50, 60 ve 70 yıl geçti. Bunu en başından (50’li yıllarda) yapsaydık, sonraki olaylar (63-64) yaşanmazdı. Ve eğer daha sonra yapsaydık, belki de 74'ü bile yaşamazdık. Ve eğer bugün yapmazsak, yarın bunu tekrar yapma olasılığını açık bırakmış oluruz. Suçun cezasız kalması, katile ve suçluya sadece bunu tekrar yapmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda yaptığı her şeyde haklı olduğuna inanmasına da yol açar. Ne yazık ki, bu arınma sürecini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için artık çok geç. Ancak bunu vicdanımızda gerçekleştirmek için asla geç değildir. Suçlar tüm toplum tarafından kınanmalı, savunmasız insanların öldürülmesinin sadece vatanseverlikle bağdaşmayacağı, aynı zamanda tüm insanlığa karşı işlenmiş iğrenç bir suç olduğu gerçeği yaygın bir şekilde dile getirilmeli ve pekiştirilmelidir.

Bir zamanlar, TMT’de faaliyet göstermiş ve zamanla, Taksim’in mantıksız ve insanlık dışı hedefinin gerçekleşmesine rağmen kendisinin de kaybedenler arasında olduğunu fark eden bir Kıbrıslı Türk’e sordum. “Yeniden birlikte yaşayabilir miyiz?” diye sordum. Şaşkınlıkla, tereddüt etmeden “evet” dediğini duydum. “Nasıl?” diye sordum. “Hukuk olduğunda,” diye cevapladı. “İngiltere’deki gibi. Bir hata yaparsan, bedelini ödersin. Hayır, sırf bir Türk’ün aleyhine olduğu için cezasız kalmazsın. Bir Rum’un aleyhine olsa da aynı şey geçerlidir.” Günümüzde, onun öğrendiği dilde söylediği şeye “hukukun üstünlüğü” diyoruz. Modern bir ifadeyle söyleseydi, “evet, herkes ve her şey için hukukun üstünlüğü varsa yaşayabiliriz” diye cevap verirdi. Bilgece bir söz.

Eğer bir gün, hukukun üstünlüğü ve mantığın değerleri olarak benimsenen, barışçıl ve birleşmiş bir ülke kurmayı başarabilirsek, Sevgül’ün fotoğrafını, diğer bazı insanlarımızın fotoğraflarıyla birlikte hayatımızın anma köşesine yerleştireceğimizden eminim.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο παρατίθεται παρακάτω.

Μετά τη Sevgül Uludağ

Η Sevgul έκαμε κάτι που ήταν μοναδικό, πρωτοποριακό και επαναστατικό. Μια δουλειά, που η αφετηρία της ξεκινούσε από την ανθρωπιά και έπαιρνε στην πορεία της μια δυνατή πολιτική διάσταση. Έτσι είναι τα πράγματα. Η ανθρωπιά δεν είναι αυστηρά διαχωρισμένη από την πολιτική. Είναι και πολιτική, ακόμα και εκεί που δε φαίνεται. Και είναι η πιο τέλεια μορφή πολιτικής τολμώ να πω. Γιατί ο άνθρωπος, ακόμα και ο τελευταίος των ανθρώπων, η ζωούλα του, η ασφάλεια και η ευημερία του, θα έπρεπε να ήταν στο επίκεντρο κάθε πολιτικής σκέψης και ενέργειας.

Η δουλειά και η δράση της Sevgul ήταν μοναδική, γιατί η υπόθεση των αγνοουμένων που διάλεξε να ασχοληθεί στα πλαίσια της δημοσιογραφικής της καριέρας, και που αφοσιώθηκε σ’ αυτήν με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης, δεν περιορίστηκε στη δραματική απεικόνιση του πόνου, την κριτική και την ευχολογία. Έδωσε συνειδητά κατεύθυνση και στόχο σ’ αυτή της την ενασχόληση: Ήταν η αποτελεσματική έρευνα για να ανευρεθεί τι απέγιναν οι αγνοούμενοι των τριών μας πολέμων – στην πράξη να βρεθούν τα κόκκαλα τους και να ταφούν.

Ήταν και πρωτοποριακή, γιατί δεν έμεινε στο ασφαλές πλαίσιο της έρευνας εντός της κοινότητάς της. Ξεκίνησε να ψάχνει και στις δύο πλευρές των συρματοπλεγμάτων. Πράμα που σήμαινε ότι έπρεπε να πείσει ανθρώπους που ήξεραν (και από τις δυο πλευρές), να της εκμυστηρευτούν το μυστικό που κρατούσαν μέσα τους (τη γνώση γύρω από ένα έγκλημα), πράγμα που ήταν επικίνδυνο ίσως ακόμα και για τη ζωή τους. Η πράξη έδειξε ότι τα κατάφερε. Κατάφερε να πείσει Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους να την εμπιστευτούν και να αποκαλύψουν την αλήθεια που ήξεραν, αφού τους έπειθε ότι η μαρτυρία τους ήταν μια πράξη ιερή και ευλογημένη. Έτσι η Sevgul μετατράπηκε σιγά-σιγά σε ιέρεια, που εξόρκιζε το φόβο και φανέρωνε - μαζί με τα αναβρισκόμενα κόκκαλα των αγνοουμένων - ότι ο πόνος είναι ο ίδιος και στις δυο πλευρές πέραν από τα συρματοπλέγματα και ότι η ευθύνη μας απέναντι του είναι κοινή. Στην προσωπικότητά της ενωνόταν η Κύπρος. Είναι τυχαίο άλλωστε, που η κηδεία της έγινε μια εκδήλωση κοινής θλίψης με τη μαζική παρουσία Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων;

Η δράση της ήταν και επαναστατική, γιατί κατάφερνε να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται αντίθετα προς στο ρεύμα των επισήμων γραμμών. Όταν η Sevgul ξεκίνησε να ασχολείται με τους αγνοούμενους, λειτούργησε ως αντιπολίτευση στην τουρκοκυπριακή πολιτική που εξέφραζε ο Ντεχτάς. Αυτός δεν επιθυμούσε τις έρευνες, οι οποίες θα αποκάλυπταν τα εγκλήματα του τουρκικού στρατού και των τουρκοκυπριακών παραστρατιωτικών ομάδων. Διεκήρυττε ότι δεν υπάρχουν ζωντανοί αγνοούμενοι και υπέβαλλε ότι πρέπει να θεωρηθούν όλοι νεκροί και να κλείσει το θέμα. Δεν περιφρονούσε μόνο την ανάγκη και την επιθυμία των συγγενών των Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων να μάθουν για τους δικούς τους αλλά και των Τουρκοκυπρίων, που έπρεπε να υποστούν ένα αιώνιο πόνο χάριν της διάσωσης της εικόνας του τουρκικού στρατού. Από την άλλη η ελληνοκυπριακή ανθρωπιστική πολιτική βολευόταν περισσότερο σαν προπαγάνδα και λιγότερο για να ανακουφιστούν οι συγγενείς των αγνοουμένων. Μιλούσε αποκλειστικά για τους 1619 Ελληνοκύπριους αγνοουμένους του 1974 και κρατούσε στην αφάνεια τους Τουρκοκύπριους αγνοουμένους σαν να μην υπήρχαν. Το ίδιο και τις φριχτές μαζικές δολοφονίες που έκαμαν Ελληνοκύπριοι «υπερπατριώτες» σε βάρος ανυπεράσπιστων Τουρκοκυπρίων. Η αποκάλυψη τους αποκάλυπτε και τις πομπές του ελληνοκυπριακού εθνικισμού και την εσκεμμένη απόκρυψη τους. Η Sevgul πλήρωσε ένα τίμημα, επειδή αρνήθηκε να συντονιστεί με την επίσημη ντεχτασική πολιτική. Στην αρχή την παρακολουθούσαν, την απειλούσαν και εκβίαζαν τόσο την ίδια όσο και την εφημερίδα της. Για την ελληνοκυπριακή επίσημη πλευρά δεν υπήρξε ποτέ μια ευπρόσδεκτη ερευνήτρια. Μπορεί να συνέβαλλε να βρίσκονται και Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι, έμπαινε όμως και σε ταράφια ανεπιθύμητα. Κατάφερε να επιβιώσει και να συνεχίσει, προφανώς επειδή έκαμε κάποιους μοιραίους και αναπόφευκτους συμβιβασμούς. Αποφάσισε να αναφέρει στα γραπτά της μόνο τους χώρους, στους οποίους μάθαινε ότι βρίσκονται θαμμένοι ή πεταμένοι αγνοούμενοι. Περιέγραφε τις ιστορίες που άκουγε, απέφευγε όμως να μιλήσει για τους φονιάδες και με επιμέλεια απέκρυβε τους πληροφοριοδότες της. Αυτοί οι συμβιβασμοί συνέβαλαν ώστε οι φονιάδες και τα συστήματα που τους προστατεύουν να αισθανθούν ότι τουλάχιστον άμεσα δεν κινδυνεύουν, οι πληροφοριοδότες να νιώθουν ασφάλεια και να αυξάνονται, και ο κόσμος όλος που τη διάβαζε να αντιλαμβάνεται φυσικά ότι οι αγνοούμενοι δεν πήγαν μόνοι τους να πέσουν μέσα στους λάκκους, που βρέθηκαν τα κόκκαλά τους, ή δεν αυτοκτόνησαν ομαδικά. Στην πίσω πλευρά του μυαλού όλων μας φιγουράρουν οι φονιάδες που κυκλοφορούν ατιμώρητοι ανάμεσά μας.

Η δουλειά της Σεβκιούλ θα ολοκληρωθεί, όταν θα γίνει το επόμενο βήμα, όταν θα σταθούμε ως κοινωνία μπροστά στο έγκλημα και θα το καταδικάσουμε. Δυστυχώς πέρασαν 50 και 60 και 70 χρόνια χωρίς να τολμούμε ή να θέλουμε να δούμε κατάματα αυτό το φαινόμενο, που λερώνει με αίματα τα χέρια ολωνών μας, αφού τα εγκλήματα έγιναν στο όνομά μας. Αν το κάμναμε στην αρχή (δεκαετία του 50) δε θα είχαμε τη συνέχεια (63-64). Κι αν το κάμναμε στη συνέχεια, μπορεί να μην είχαμε ούτε το ίδιο το 74. Κι αν δεν το κάμουμε σήμερα, αφήνουμε ανοικτό το ενδεχόμενο να το ξανακάμουμε αύριο. Η ατιμωρησία του εγκλήματος επιτρέπει στον φονιά και τον ένοχο όχι μόνο να το ξανακάμει αλλά και να πιστέψει ότι έχει δίκιο για ό,τι έκαμε. Δυστυχώς είναι αργά για να γίνει σωστά αυτή η διαδικασία κάθαρσης. Δεν είναι όμως ποτέ αργά για να γίνει μέσα στη συνείδηση μας. Να καταδικαστούν τα εγκλήματα από το σύνολο της κοινωνίας, να διατυπωθεί και να εμπεδωθεί πανδημίως ότι ο φόνος ανυπεράσπιστων ανθρώπων όχι μόνο δεν είναι πατριωτικός αλλά ένα αποτρόπαιο έγκλημα απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα.

Ρώτησα κάποτε ένα Τουρκοκύπριο, που δραστηριοποιήθηκε στην ΤΜΤ κι είδε με την πάροδο του χρόνου ότι είναι κι αυτός μέσα στους χαμένους, παρόλο που ο παράλογος και απάνθρωπος στόχος του τακσίμ πραγματοποιήθηκε. «Μπορούμε, τον ρώτησα, να ξαναζήσουμε μαζί;» Έκπληκτος τον άκουσα χωρίς δισταγμό να λέει ναι. «Πώς», τον ρώτησα. «Όταν υπάρχει ο νόμος», μου απάντησε. «Όπως την εποχή της Αγγλίας. Κάμνεις ένα παράπτωμα, πληρώνεις. Όχι, επειδή είναι σε βάρος ενός Τούρκου μένεις ατιμώρητος. Σε βάρος ενός Έλληνα το ίδιο». Στις μέρες μας αυτό που είπε στη γλώσσα που έμαθε, το λέμε «κράτος δικαίου». Αν θα το έλεγε με τη μοντέρνα φρασεολογία, θα απαντούσε «ναι, μπορούμε να ζήσουμε, αν υπάρχει κράτος δικαίου για όλους και για όλα». Σοφή κουβέντα.

Αν τα καταφέρουμε κάποτε να φτιάξουμε μια χώρα ειρηνική και ενωμένη, που το κράτος δικαίου και η λογική θα είναι οι αξίες του, είμαι βέβαιος ότι θα τοποθετήσουμε τη φωτογραφία της Σεβκιούλ μαζί με τις φωτογραφίες κάποιων άλλων ανθρώπων μας στο εικονοστάσι της ζωής μας.