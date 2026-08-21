Yeniboğaziçi Pulya Festivali bu akşam Koray Avcı konseriyle sona erecek

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali bu akşam Grup Deniz Feneri ve sonrasında Koray Avcı konseriyle sona erecek.

Festivalin final programı, Yeniboğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da yer alacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalin yedinci gününde Kıbrıslı Sanatçı Fikri Karayel’in yanı sıra Güler Soybir de konser verdi, Merhum Futbolcular Anısına Master Maçı yapıldı.