15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin dördüncü günü, yöresel lezzetler ile çocuklara yönelik etkinliklerle devam etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği tarafından 7. Aytotoro Tavası ve Yöresel Kıbrıs Lezzetleri Yarışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, hazırladıkları yöresel lezzetleri beğeniye sundu.

Aytotoro Tavası kategorisinde Nükhet Uzun birinci, Fatma Mullacuma ikinci, Erşen Ummanel üçüncü oldu. Tencere Yemekleri kategorisinde Ayşe Erçen birinciliği, Sıdıka Özişleyen ikinciliği, Rahme Fahlioğulları ise üçüncülüğü elde etti.

Şerbetli Tatlılar kategorisinde ise Nükhet Uzun birinci, Elçin Menteşoğlu ikinci, Ayşin Manioğulları üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi

Festival programı, Yeniboğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Çocuk Etkinlikleri Günü ile devam etti.

Çocuklar, farklı ülkelere ait kısa oyunları öğrenirken balon katlama, yüz boyama ve maskot gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Program kapsamında Studio Kezi Kids Yoga ve Pilates ekibi, Mor-Der Minikler ekibi, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Minik Grubu ile Bemsa Kültür Sanat ve Spor Derneği Dans ekibi gösterilerini sundu. Gecede, ateş şovu, sihirbaz gösterisi ve K-Pop Demon Hunters HunterX gösterisi de yer aldı.