Tuncay Hocanım’ın sevenleri salona sığmadı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile ÖNDER Alışveriş Merkezleri (AVM) arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında hazırlanan, hayatımıza değer katan kadınlardan edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay’ın hayatını anlatan belgeselin gösterimi, 19 Ağustos Çarşamba günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen gösterime Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, Çağatay’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Toplum tarafından “Tuncay Hocanım” olarak bilinen Çağatay’ın sevenleri salona sığmadı.

KÖDER Yönetim Kurulu üyesi Fatma Coşar Kınış’ın sunuculuğunu yaptığı gecede, öncelikle Tuncay Çağatay’ın kısa özgeçmişi okundu. Ardından gazeteci Nezire Gürkan’ın moderatörlüğünde, Çağatay’ın öğrencisi ve öğretmen arkadaşı Hayat Aydınova ile akrabası ve öğrencisi Ayşe Sel’in konuşmacı olarak katıldığı kısa bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik, teşekkür belgesi takdimi, belgesel gösterimi ve fotoğraf çekimiyle devam etti.

Gecede sırasıyla KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, belgeselin sponsoru ÖNDER AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve gösterim sonrasında Erek Çağatay ile Tuncay Çağatay birer konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca İbrahim Erkan Manavoğlu tarafından kaleme alınan ve geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Tuncay Çağatay’ın eşi, Kurucu Başbakan Mustafa Çağatay’ın hayatını anlatan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti – Anılar, Tanıklıklar” adlı kitap katılımcılara takdim edildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen:

“Yeni dönemde yeni program ve konularla toplumun karşısına çıkmayı hedefliyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER’in öncü çalışmalarını gönüllülük ilkesi ve dayanışma içinde sürdürdüğünü, her geçen gün toplumdaki kabulünün ve desteğinin arttığını belirtti.

Yakında tanıtımını yapacakları beşinci kitap ve bugün gösterimi gerçekleştirilen 30. belgeselle toplumsal bellekte kalıcı izler bırakan üretimlere devam ettiklerini kaydeden Ekingen, bu yıl çekimine devam edecekleri üç belgeselle geçmiş ile gelecek arasında köprüler kurmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ekingen, dernek çalışmalarına katkı koyan tüm kurumlara, belediyelere, bankalara, sendikalara, meslek odalarına, birliklere ve özel girişimlere teşekkür ederek, “Yeni dönemde yeni programlar ve konularla toplumun karşısına çıkmayı da hedefliyoruz” dedi.

Ekingen, “Her bir öykü bize hem toplumu gösterirken aynı zamanda toplumdaki ışıldayan her bir rengi, keşfedilmemiş koskocaman bir dünyayı da yansıtıyor. Her bir öykü gelecekte geçmişten gelen bir ışık olarak yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Tuncay Çağatay’ın belgeselinin gösterimi öncesinde konuşan Ekingen, “Bugün gösterimi yapılacak toplumun öncü, saygıdeğer, örnek kadınlarından Tuncay Çağatay’ın belgeselini izlerken çeşitli zorlukları, yaşanan acıların izlerini, ancak bunların yanında disiplinle, cesaretle, sevgiyle, mücadeleyle ve yaratılan olumlu enerjiyle oluşan güzelliklere de tanıklık edeceğiz. İyi ki Tuncay Hocanım’ın belgeselini çekmişiz” dedi.

Ekingen, katkılarından dolayı ÖNDER AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu’na, hayatının topluma yansıtılmasına izin veren Tuncay Çağatay’a ve salonu etkinliğe açan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na teşekkür etti.

ÖNDER AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Tuncay Çağatay gibi saygın ve değerli bir kişiliğin belgeseline katkı koymaktan dolayı çok mutluyuz”

ÖNDER AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiği KÖDER ile işbirliklerinin piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in belgeseliyle başladığını söyledi.

Manavoğlu, işbirliklerinin Kıbrıs Türk toplumunda edebiyat öğretmeni, şair, gönüllü hemşire ve mücahide olarak iz bırakan Tuncay Çağatay’ın belgeseliyle devam ettiğini belirterek, bu belgeselde sponsor olarak yer almanın kendisi için onur ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Çağatay’ın azim, çalışkanlık ve fedakârlığın kişilik bulduğu değerli bir anne olmasının yanı sıra kendisini sürekli geliştiren, asil, mütevazı, yurtsever ve aydın duruşuyla örnek bir Kıbrıs Türk kadını olduğunu ifade eden Manavoğlu, bu saygın ve ilham kaynağı kadının genç kuşaklara da tanıtılmasına katkı koymaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

KÖDER’in bu konudaki öncü rolüne dikkat çeken Manavoğlu, işbirliklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe:

“KÖDER’in yaptığı işleri çok önemli buluyorum”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, genç bir dernek olan KÖDER’in kısa sürede çok büyük ve kalıcı işlere imza attığını belirterek, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Tuncay Çağatay’ın birçok yönden güçlü bir hikâyeye sahip olduğunu ifade eden Özdenefe, bu hikâyeyi toplumla buluşturdukları için KÖDER ailesine teşekkür etti.

Özdenefe, “Bu toplumun hafızası sadece büyük siyasi olaylardan, tarihlerden ve kurumlardan oluşmaz. İnsanlar, yarattıkları, mücadeleleri ve ürettikleriyle de hafızanın önemli bir parçasıdır. Kadınların hikâyeleri maalesef uzun yıllar bu hafızanın görünür olmayan tarafında yer aldı. KÖDER bu hikâyeleri gün yüzüne çıkarıp görünür kılıyor ve toplumsal hafızamızı daha bütünsel kılıyor” dedi.

Her bir belgesel, kitap ve sergide çok şey öğrendiğini ve ufkunun açıldığını ifade eden Özdenefe, bu çalışmalar sayesinde toplumsal bellekteki kadın varlığına daha kapsayıcı bakabildiğini söyledi.

Özdenefe, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizden önceki kadınlardan devraldığımız mücadeleyi daha ileriye taşımak sorumluluğu ile bizden sonraki kadınların yolunu daha açık, eşit ve özgür hale getirebilmek adına kadın dayanışmasını daha da yükseltmek zorundayız. Bu bağlamda Tuncay Çağatay’ın mücadele ve emek yüklü, özellikle bir eğitimci olarak toplumda iz bırakan güçlü hikâyesi bunlardan bir tanesidir. Özellikle genç kızlarımızın bu hikâyeleri bilmesini ve birbirine aktarmasını çok önemsiyorum.”

Tuncay Çağatay:

“Bu kadar güzel insanı görmek kendi belgeselime kısmetmiş”

Tuncay Çağatay ise uzun zamandır bu kadar güzel insanı bir arada görmediğini belirterek, bunu kendi belgeselinde yaşamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Belgeselinin çekilmesi konusunu önemseyen ve çalışmanın peşini bırakmayan KÖDER’e teşekkür eden Çağatay, konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Çağatay, “Büyük bir sürpriz yaparak belgeselime katılan Sayın Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman’a, tüm aile bireylerime, öğrencilerime, arkadaşlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz” dedi.

Çağatay, konuşmasının sonunda çok sevdiği şair kimliğiyle iki şiir de okudu.