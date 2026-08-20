Lefkoşa'da dans ve kültür buluşması

16. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 27 Ağustos Perşembe akşamı Kıbrıs Gecesiyle başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde Türkiye, İtalya, İran ve Brezilya'dan ekiplerin katılacağı festival, bu yıl Lefkoşa Folklor Derneği bünyesinde ve Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Gençlik Merkezi Birliği ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) paydaş organizatörlüğünde düzenlenecek.

Festival, 27 Ağustos Perşembe akşamı İplik Pazarı Erdinç Gündüz Meydanında halka açık halk oyunları workshopları, Grup Ottantik, Dj performansı ve Kıbrıs mutfağından ikramların olacağı Kıbrıs Gecesiyle başlayacak.

Festival için adaya gelen misafir heyetler da 28 Ağustos Cuma günü gruplar halinde yetkilileri ziyaret edecek akşam da 20.00'de Kızılbaş Parkında kortejle açılış gecesi düzenlenecek. Gösteriler, 29 ve 31 Ağustos'ta Kızılbaş Parkında ücretsiz olarak devam edecek. Festival 1 Eylül Salı günü saat 20.30'da Kızılbaş Parkı'nda gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve ardından sahnelenecek gösterilerle sona erecek.

30 Ağustos Pazar günü ise Lido Beach'de deniz günü ardından da Dernekler Sokak'ta güzellik ve dans yarışmaları yapılacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Umarım katılan halk dansları ekipleri ülkeden unutulmaz dostluklar kurarak ayrılır”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Festival dolayısıyla bugün düzenlenen basın toplantısında, her yıl daha da kurumsallaşarak derneklerin güzel iş birliğine sahne olan festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Harmancı, Turizm Bakanlığı, CIOFF Kuzey Kıbrıs, katılımcı dernekler ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin Dünya Barış Günü'ne de denk gelmesinin ayrı bir önemi olduğunu belirtti ve katılan halk dansları ekiplerinin ülkeden unutulmaz dostluklar kurarak ayrılmalarını diledi.

FOLKDER Başkanı Hatice Kıray:

“İzleyicilere çok güzel ve eğlenceli bir hafta hazırladık”

FOLKDER Başkanı Hatice Kıray da 16. kez düzenlenecek festivalde izleyicilere çok güzel ve eğlenceli bir hafta hazırladıklarını söyledi. Kıray, Turizm Bakanlığı, LTB ve Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi (CIOFF) Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa'ya teşekkür etti.

16 yıl boyunca işbirliği ile festivali yapabilmenin önemli olduğunu kaydeden Kıray, tüm halkı 27 Ağustos Perşembe akşamı İplik Pazarı'na davet etti.