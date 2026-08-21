LAÜ ve ARUCAD arasında iş birliği

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi katıldı. Törende ayrıca LAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Carolina Smochina, Prof. Dr. Hüseyin Ademgil ve Prof. Dr. Ebru Oğurlu ile ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç da hazır bulundu.

İki üniversitenin rektörleri tarafından imzalanan protokol kapsamında; üniversitelerin akademik personel ve öğrencilerinin eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışması ve deneyim paylaşımı gibi akademik faaliyetlere katılım amacıyla karşılıklı olarak davet edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, her iki kuruma da katkı sağlayacak şekilde akademik bilgi, deneyim ve fikir paylaşımında bulunulması; eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek bilgi ve kaynakların paylaşılması; karşılıklı araştırma, eğitim ve akademik çalışmalarla ilgili konularda iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: “Protokol kurumlar arasındaki akademik ilişkileri güçlendirecek”

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilgi üretme ve topluma katkı sağlama misyonlarının güçlü iş birlikleriyle daha ileri taşınabileceğini ifade etti. Akademik kurumların yanı sıra sektör ve farklı paydaşlarla gerçekleştirilen ortak çalışmaların bilimsel gelişime önemli katkılar sunduğunu belirten Yükselen, imzalanan protokolün de bu anlayış doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Yapılan anlaşmanın kurumlar arasındaki akademik ilişkileri güçlendireceğine dikkat çeken Yükselen, protokolün her iki üniversiteye de yeni çalışma ve iş birliği imkanları kazandıracağını belirtti. Yükselen, sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Asım Vehbi: “Üniversitelerin sahip olduğu bilgi, deneyimler ortak çalışmalarda bir araya gelecek”

İmza töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise, söz konusu protokolün iki üniversite arasındaki etkileşimin artırılmasının ortak akademik projelerin, bilimsel çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür protokollerin yükseköğretimde sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Üniversitelerin sahip olduğu bilgi, deneyim ve akademik kapasitenin ortak çalışmalarla bir araya getirilmesinin hem kurumlar hem de öğrenciler açısından yeni fırsatlar yaratacağını ifade eden Vehbi, protokolün her iki üniversiteye hayırlı olmasını diledi.