Sevgül Uludağ’ın bıraktığı iz, “Yokluk”ta yeniden hayat bulacak

Serap ŞAHİN

Işık Kitabevi 38. Kitap Fuarı bu yıl “Yokluk” temasıyla, toplumun ürettikleriyle var olmasından Kıbrıs’ın ortak hafızasına ve kayıp şahısların yıllardır anlatılmayı bekleyen hikâyelerine uzanan bir buluşmaya hazırlanıyor.

Fuarın programını açıklayan Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen, “Varlığımız; yaptığımız, üretebildiğimiz kadardır” diyerek toplumun içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerken, tüm olumsuzluklara rağmen kültürde ve ekonomide üreterek yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu vurguladı. Araştırmacıları, sanatçıları, edebiyatçıları ve okurları bir araya getirecek fuarda Gündüz Vassaf ve Latife Tekin de konuk olacak; Kani Kanol ve Costas Pele’ye Onur Ödülü, Ümit İnatçı’ya ise Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek.

“Yokluk” temasının en anlamlı buluşmalarından biri ise yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci Sevgül Uludağ’ın anısına gerçekleştirilecek. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yıllarca Kıbrıs’ın her iki toplumundaki kayıp şahısların ve yakınlarının hikâyelerinin izini süren Uludağ’ın anısını, “Yokluk Hepimizin: Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek” paneliyle yaşatacak.

KTGB Asbaşkanı Serap Şahin’in, “Sevgül Uludağ yalnızca kayıpları yazmadı; yıllarca susulan, konuşulmayan acıların görünür olmasına katkı koydu” sözleriyle anlattığı bu miras, 28 Ağustos’ta Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden kayıp yakınlarını ve yıllardır bu alanda çalışan isimleri aynı çatı altında buluşturacak. Sevgül Uludağ’ın açtığı yoldan bu kez onun yokluğunda; kayıplar, ortak acılar, ortak hikâyeler ve ortak bir gelecek konuşulacak.

Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen:

“Yokluk” temasıyla edebiyat, sanat ve toplumsal meseleler konuşulacak

Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen, 38. Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nın bu yıl “Yokluk” temasıyla düzenleneceğini açıkladı. Merlen, fuarda araştırmacı, sanatçı, edebiyatçı, düşünür ve okurların farklı etkinliklerde bir araya geleceğini belirtirken, Türkiye’den Gündüz Vassaf ve Latife Tekin’in de fuara konuk olacağını söyledi.

Işık Kitabevi 38. Kitap Fuarı’nın programı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen, fuarın bu yılki ana temasını “Yokluk” olarak belirlediklerini ifade etti.

“Yok oluş toplumun az veya çok sayıda olması ile ilgili değildir. Varlığımız; yaptığımız, üretebildiğimiz kadardır. Yani çapımız çizebildiğim daire kadardır” diyen Merlen, toplumun içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurumlardan siyasete, medyaya kadar güven vermeyen ve endişe yaratan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Merlen, toplumun neredeyse tüm alanlarda karar verici ve söz sahibi olmaktan çıktığını söyledi.

Yaşananların nedenlerinin ve sorumluluğunun sürekli dışarıda arandığını ifade eden Merlen, “Bunları yaparken kendi yaptıklarımız ve yapamadıklarımızı sorgulamadık. Her şeye bizi ilgilendirdiği oranda baktık. Ancak bu bakış açısıyla, sıra bize geldiğinde yapacak fazla bir şey bulamıyoruz” dedi.

“Üreterek kendimizi var etme gücümüz var”

Her şeye rağmen yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu vurgulayan Merlen, “Üreterek hem ekonomide hem kültürde kendimizi var etme gücümüz var. Bunun için yan yana, dik durmaya, tartışarak, planlayarak, çözüm yolları bulmaya ihtiyacımız var. Daha çok birbirimizin gözünün içine bakalım” ifadelerini kullandı.

“Ferahlayacağımız esintilerin sadece dışarıdan gelmeyeceğini, bizim de uğraş vermemiz gerektiğini unutmayalım” diyen Merlen, toplumların zor dönemlerden geçmesinin bir son anlamına gelmediğini, birçok toplumun düştüğü yerden daha güçlü ve yaşadıklarından ders çıkararak kalkabildiğini kaydetti.

Merlen, bu çerçevede araştırmacıların, sanatçı ve edebiyatçıların, düşünürlerin ve okurların bir araya gelerek tartışacağı ve sözünü söyleyeceği farklı etkinliklerden oluşan bir program hazırladıklarını belirtti.

Onur Ödülü Kani Kanol ve Costas Pele’ye

Bu yılki Onur Ödülü’nün, kültürel mirasa sahip çıkıp araştıran ve iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyan Kani Kanol ile Costas Pele’ye verileceğini açıklayan Merlen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile verilen Edebiyat Hizmet Ödülü’nün ise Ümit İnatçı’ya takdim edileceğini söyledi.

Fuar kapsamında Feriha Altıok, 29 Ağustos Cumartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında; Özden Selenge ise 4 Eylül Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında Işık Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak.

Fuarın açılışı müzik ve kokteyl eşliğinde Işık Kitabevi’nde, Samanbahçe ile Polis Sokak arasındaki sokakta gerçekleştirilecek.

Türkiye’den Gündüz Vassaf’ın 1 Eylül’de, Latife Tekin’in ise 5 Eylül’de fuarın konuğu olacağını açıklayan Merlen, fuar süresince Kıbrıs Karikatürcüler Derneği tarafından organize edilen “Yokluk” temalı karikatür sergisinin de yer alacağını kaydetti.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin desteğiyle şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile birlikte ise Sevgül Uludağ’ın izinde “Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek” isimli panel düzenlenecek.

Merlen, fuara katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, afiş çalışmalarındaki desteği nedeniyle Nilgün Güney’e, programın oluşmasına ve etkinliklerin hazırlanmasına katkı koyan araştırmacı ve yazarlara, okurlara ve duyurulara destek veren medyaya teşekkür etti.

Programın medya ve sosyal medya üzerinden okurlarla paylaşılacağını belirten Merlen, yazılı programın Işık Kitabevi’nden de temin edilebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Asbaşkanı Serap Şahin:

“Sevgül Uludağ’ın açtığı yoldan ortak hikâyelerimizi konuşacağız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Asbaşkanı Serap Şahin, Işık Kitabevi 38. Kitap Fuarı kapsamında bu yıl düzenleyecekleri paneli, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci Sevgül Uludağ’ın anısına adadıklarını açıkladı. “Yokluk Hepimizin: Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek” başlıklı panel, 28 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da Işık Kitabevi’nin çatı katında gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Asbaşkanı Serap Şahin, KTGB olarak Işık Kitabevi’nin yıllardır sürdürdüğü kültürel etkinliğe destek verdiklerini ve bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Fuarın bu yılki temasının “Yokluk” olmasının kendileri için özel ve anlamlı bir buluşmaya vesile olduğunu ifade eden Şahin, Gazeteciler Birliği’nin bu yılki panelini Sevgül Uludağ’ın anısına adadığını söyledi.

“Ortak hafızamızda çok önemli bir iz bıraktı”

Sevgül Uludağ’ın uzun yıllar YENİDÜZEN gazetesinde büyük emek verdiğini belirten Şahin, kendisinin de Uludağ’ın YENİDÜZEN’deki uzun yolculuğunun son üç yılına tanıklık etme ve onunla çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Şahin, “Mesleki tecrübesi, araştırmacı gazeteciliğe olan tutkusu, cesareti ve en önemlisi yıllarca yılmadan kayıp şahısların hikâyelerinin peşinden gitmesi hepimiz için çok kıymetliydi” dedi.

Uludağ’ın yalnızca kayıpları yazmadığını vurgulayan Şahin, “Kıbrıs’ın her iki toplumunda yıllarca susulan, konuşulmayan acıların görünür olmasına katkı koydu. Kayıp yakınlarının sesini duyurdu, onların hikâyelerini kayıt altına aldı ve ortak hafızamızda çok önemli bir iz bıraktı” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle panelin başlığını “Yokluk Hepimizin: Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek” olarak belirlediklerini kaydeden Şahin, panelde Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden kayıp yakınları ile yıllardır bu alanda çalışan isimlerin bir araya geleceğini söyledi.

Kayıp yakınları ve uzman isimler aynı panelde buluşacak

KTGB Başkanı Ayşemden Akın’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden birer kayıp yakınının yanı sıra tarih profesörü Niyazi Kızılyürek, Kayıp Şahıslar Komitesi arkeoloğu Demet Karşılı ve kayıp şahıslarla ilgili haberleriyle ödüle layık görülen gazeteci Mustafa Gürsel konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte ayrıca yönetmen Panicos Chrysanthou’nun Sevgül Uludağ’ın anısına özel olarak hazırladığı video gösterilecek.

Şahin, “Sevgül Uludağ’ın açtığı yoldan, onun bıraktığı izleri takip ederek kayıpları, ortak acılarımızı ve ortak geleceğimizi konuşacağız” diyerek, herkesi Sevgül Uludağ’ı birlikte anmaya ve bu ortak hikâyeye kulak vermeye davet etti.

IŞIK KİTABEVİ 38. KİTAP FUARI PROGRAMI

“YOKLUK”

(26 Ağustos – 05 Eylül, 2026)

26 Ağustos 2026 – Çarş – Saat: 20:30

Açılış: Müzik ve Kokteyl; Arada Bir (Grup)

Karikatür Sergisi (Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği)

Onur Ödülü: Kani Kanol, Costas Costa Pele

Edebiyat - Sanat Hizmet Ödülü: Ümit İnatçı

27 Ağustos 2026 – Perş. – Saat: 20:30

Panel: Ülkemizde Spor ve Yokluk

Moderatör: Cillim Esenyel Öztekınlık

Konuşmacılar: Reşat Oğuz, Ersin Doğaç, İlgen Bağcıer

28 Ağustos 2026 – Cuma – Saat: 20:30

Panel: “Yokluk Hepimizin”; Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek

Moderatör: Ayşemden Akın

Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Demet Karşılı, Mustafa Gürsel

(Düzenleyen; K.T. Gazeteciler Birliği)

29 Ağustos 2026 – Cmt – Saat: 20:30

Panel: 21. Yüzyılın Endüstri Devrimi Yapay Zeka; Matbaadan Algoritmalara

Moderatör: Ekin Tulga

Konuşmacılar: Esat Gürhan, Burak Erkut, Mustafa Kemal Ambar

30 Ağustos 2026 – Pazar – Saat: 20:30

Panel: Mizahta “Yokluk”

Moderatör: Serhan Gazioğlu

Konuşmacılar: Hüseyin Çakmak, İzel Seylani, Mustafa Kemal Kasapoğlu, Devran Öztunç

31 Ağustos 2026 – Pzt – Saat: 20:30

Panel: Sandığa Çeyrek Kala Siyasette Yokluk

Moderatör: Tümay Tuğyan

Konuşmacılar: Mete Hatay, Bülent Evre, Aysu Basri Akter

1 Eylül 2026 – Salı – Saat: 20:30

Söyleşi: Gündüz Vassaf (Türkiye’den Konuk Yazar)

Moderatör: Bulut Ünvan

2 Eylül 2026 – Çrş – Saat: 20:30

Panel: Uluslararası ve Bölgesel Dinamikler Işığında Kıbrıs

Moderatör: Sait Akşit

Konuşmacılar: İpek Borman, Nikolaos Stelya, Nur Köprülü

3 Eylül 2026 – Prş – Saat: 20:30

Söyleşi: Mitostan Geleceğe Yakın Dönem Kıbrıs Tarihine Eleştirel Bakış

Moderatör: Asım Akansoy Çeviri: Niyazi Kızılyürek

Konuşmacı: Mihalis Papabedrou

4 Eylül 2026 – Cuma – Saat: 20:30

Şiir ve Müzik Dinletisi

Sunum: Cemay O. Müezzin

Müzik: Mustafa Tozakı, Selçuk Manecioğlu

Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Işık Kitabevi

5 Eylül 2026 – Cmt – Saat: 20:30

Söyleşi: Latife Tekin (Türkiye’den Konuk Yazar)

Moderatör: Emel Kaya

*** Yer: Işık Kitabevi - Blckbrd Social - Samanbahçe

*** Eğitim kitapları hariç bütün kitaplar, Kitap Fuarı süresince %10 indirimli satılacaktır

*** Fuar her gün 08.00 – 24.00 saatleri arasında açık olacaktır.