Kıbrıs’ın güneyinde temmuz ayında iki dank humması vakası saptandı

Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Kıbrıs’ın güneyinde temmuz ayında 2 dank humması, ağustos ayında da bir Batı Nil virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Örgüt Basın Sözcüsü Haralambos Harilau dün yaptığı açıklamada geçen ay iki dank humması vakası saptandığını, güneyin internet gazetelerinde atıf yapıldığı gibi Batı Nil virüsü saptanmadığını söyledi.

Dank humması vakasının, seyahat geçmişi olan bir kadında saptandığını belirten Harilau, ikinci vakanın ise virüslü kadını tedavi ettiği sırada hastanın kanına temas eden doktor olduğunu, her ikisinin de günler önce taburcu edildiğini açıkladı.

Harilau vakalardan hiçbirinin dank hummasını güneyde sivrisinek tarafından ısırılarak kapmadığına dikkat çekti.