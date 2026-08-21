Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40 ve sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava periyod süresince açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37 – 40 ve sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.