Güzelyurt’ta çocuklar için robotik kodlama kursları başladı
Güzelyurt Belediyesi tarafından 10 - 14 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen robotik kodlama kursları başladı.
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Güzelyurt Belediyesi tarafından 10 - 14 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen robotik kodlama kursları başladı.
Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, çocukların teknolojiye ilgisini artırmayı ve geleceğin becerileriyle tanışmalarını sağlamayı amaçlayan kurslar, 17 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kursun ilk gününde çocukların yanı sıra ailelere de eğitim programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitmen Abbas Karayel, ailelere kursun içeriği, eğitim süreci ve çocukların bu süreçte kazanması hedeflenen beceriler hakkında bilgi verdi.
Kurs kapsamında çocukların robotik, kodlama ve teknoloji alanlarında temel bilgi ve beceriler kazanması hedefleniyor.
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Etiketler : güzelyurt belediyesi, robotik kodlama