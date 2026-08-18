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Saç kaybı, kadınlarda ve erkeklerde farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve kişinin dış görünüş algısını etkileyebilen yaygın bir durumdur. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, yaş, bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yaşam alışkanlıkları saç dökülmesinin seyrinde rol oynayabilir. Saç yoğunluğunun belirgin biçimde azalması durumunda farklı tedavi seçenekleri değerlendirilirken uygun adaylarda saç kökü nakli de gündeme gelebilir.

Günümüzde uygulanan saç ekimi , genellikle donör bölgeden alınan kişinin kendi saç köklerinin seyrelme veya açıklık bulunan alanlara nakledilmesine dayanır. Ancak işlemin yalnızca saç köklerinin bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması şeklinde değerlendirilmemesi gerekir. Doğal görünümlü bir planlama için saç çizgisinin tasarımı, greftlerin yönü, donör alanın korunması ve gelecekte yaşanabilecek saç kaybının öngörülmesi önem taşır.

Bu nedenle işlem öncesinde kişinin saç yapısının, saç kaybı tipinin ve tıbbi geçmişinin uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekiminde çoğunlukla başın arka ve yan kısımlarında bulunan, dökülmeye daha dirençli saç kökleri donör alan olarak kullanılır. Bu bölgeden alınan foliküler üniteler, saç kaybının bulunduğu alanlara belirli bir plan doğrultusunda yerleştirilir.

İşlem genel olarak saç analizi ve saç çizgisi tasarımıyla başlar. Donör bölgenin yoğunluğu ölçülür, ekim yapılacak alanların öncelik sırası belirlenir ve kullanılabilecek greft sayısı değerlendirilir. Ardından seçilen yönteme bağlı olarak saç kökleri toplanır ve belirlenen bölgelere nakledilir.

Saç ekimi cerrahi bir uygulama olduğu için işlem öncesinde kişinin sağlık geçmişi, düzenli kullandığı ilaçlar ve saç dökülmesinin altında yatan olası nedenler incelenmelidir. NHS, saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin uygulayıcının eğitimi, deneyimi, gerçekleştirdiği işlem sayısı ve komplikasyon durumunda sunulan takip hizmetleri hakkında bilgi almasını önerir.

Planlama sırasında yalnızca ekilecek greft sayısına odaklanmak yeterli değildir. Saç köklerinin çıkış yönü, yerleştirme açısı ve farklı bölgelerde oluşturulacak yoğunluk, görünümün doğal olmasını etkileyebilir.

Saç Ekiminde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Saç ekimi yöntemleri, saç köklerinin donör alandan nasıl toplandığına ve ekim alanına nasıl yerleştirildiğine göre farklılaşabilir. Uygulanacak yöntemin kişinin saç yapısına, açıklık seviyesine ve donör bölgesine göre belirlenmesi gerekir.

FUE yöntemi

FUE yönteminde foliküler üniteler donör alandan tek tek alınır. Toplanan greftler, ekim yapılacak alanda hazırlanan kanallara yerleştirilir. Yöntemin planlanmasında greftlerin zarar görmeden çıkarılması ve donör bölgedeki dağılımın dengeli tutulması önem taşır.

Safir FUE yöntemi

Safir FUE, kanal açma aşamasında safir uçlu araçların kullanıldığı FUE temelli bir uygulamadır. Kanal yönlerinin ve derinliklerinin saç yapısına uygun şekilde planlanması, greftlerin yerleştirilme düzenini etkileyebilir.

DHI yöntemi

DHI uygulamasında toplanan greftler özel implanter kalemler kullanılarak ekim alanına yerleştirilebilir. Kanal açma ve greft yerleştirme aşamalarının birbirine yakın şekilde ilerlemesi, bu yöntemi diğer seçeneklerden ayıran özellikler arasında gösterilir.

Tıraşsız saç ekimi

Tıraşsız veya sınırlı tıraşlı uygulamalar, saçlarını tamamen kısaltmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Ancak ekim yapılacak alanın genişliği ve ihtiyaç duyulan greft sayısı arttığında bu yöntemin uygulanabilirliği değişebilir.

International Society of Hair Restoration Surgery, FUE ve tıraşlı veya tıraşsız uygulama seçeneklerinin avantajları ile sınırlılıklarının hasta ve hekim arasında açık biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtir.

Teknik seçimi yalnızca yöntemin popülerliği üzerinden yapılmamalıdır. Her hastaya aynı tekniğin önerilmesi yerine saç yapısına ve işlem hedeflerine göre kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulmalıdır.

Kimler Saç Ekimi İçin Uygun Olabilir?

Saç kaybı yaşayan herkes otomatik olarak saç ekimi adayı kabul edilmez. Öncelikle dökülmenin nedeni, seyri ve donör bölgenin kapasitesi değerlendirilir.

Saç ekimi için uygunluk değerlendirmesinde şu unsurlar dikkate alınabilir:

Saç kaybının tipi ve ilerleme durumu

Donör bölgedeki saç yoğunluğu

Saç tellerinin kalınlığı ve yapısı

Ekim yapılacak alanın genişliği

Kişinin yaşı ve gelecekteki saç dökülmesi ihtimali

Kronik hastalıklar ve düzenli kullanılan ilaçlar

Daha önce geçirilmiş saç ekimi işlemleri

Kişinin beklentilerinin uygulanabilirliği

Özellikle saç dökülmesi devam eden genç bireylerde gelecekte oluşabilecek açıklıkların da hesaba katılması gerekir. Çok erken yaşta ve yalnızca mevcut açıklığa göre yapılan plansız bir uygulama, ilerleyen yıllarda doğal olmayan bir görüntüye neden olabilir.

Ayrıca bazı saç dökülmesi türlerinde öncelikle dermatolojik değerlendirme veya medikal tedavi gerekebilir. NHS, saç ekiminin genellikle ailesel ve kalıcı tipte saç kaybı bulunan kişilerde değerlendirildiğini, alopesi areata gibi bazı bölgesel saç kaybı durumlarında ise her zaman uygun olmayabileceğini belirtir.

Uzman Görüşü Neden Önemlidir?

Saç ekimi planlamasında en sık yapılan hatalardan biri, işlemin yalnızca greft sayısı üzerinden değerlendirilmesidir. Oysa yüksek greft sayısı tek başına daha yoğun veya daha doğal bir sonuç anlamına gelmez.

Esteworld Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer’in yaklaşımında saç ekimi planlamasının kişinin saç yapısı, dökülme biçimi, donör kapasitesi ve estetik beklentileri doğrultusunda yapılması öne çıkar. Esteworld’ün resmî hekim profilinde Dr. Burak Tuncer’in 2020 yılından bu yana kurumda Medikal Direktör olarak görev yaptığı ve saç ekimi ile medikal estetik alanındaki tedavi protokollerinin geliştirilmesine odaklandığı belirtilir.

Dr. Burak Tuncer’in uzmanlık yaklaşımına göre saç ekiminde amaç, yalnızca açıklık bulunan bölgeyi mümkün olan en yüksek sayıda greftle doldurmak değildir. Donör alanın uzun vadede korunması, saç çizgisinin kişinin yüz oranlarıyla uyumlu biçimde tasarlanması ve saç köklerinin doğal çıkış yönlerine uygun şekilde yerleştirilmesi de sürecin temel parçalarını oluşturur.

Örneğin ön saç çizgisinde genellikle tekli saç köklerinden yararlanılması daha yumuşak bir geçiş oluşturulmasına yardımcı olabilir. Daha fazla saç teli içeren foliküler üniteler ise yoğunluğun desteklenmesi amacıyla arka bölgelere dağıtılabilir. Ancak bu dağılım kişinin saç yapısına ve donör alanına göre değişir.

Bu nedenle fotoğraf üzerinden yapılan ilk değerlendirme yaklaşık bir plan sağlayabilse de kesin greft sayısı ve uygulama yöntemi ayrıntılı saç analizi sonrasında belirlenmelidir.

Esteworld’de Saç Ekimi Planlaması

Esteworld, 1994 yılından bu yana estetik ve sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşudur. Kurumun resmî sayfalarında saç ekimi, saç tedavileri, plastik cerrahi, diş estetiği ve medikal estetik alanlarında hizmet verildiği belirtilir.

Esteworld’de saç ekimi planlaması, kişinin saç dökülme seviyesi ve donör alanının değerlendirilmesiyle başlar. Bu değerlendirmede ekim yapılabilecek bölgeler, tahmini greft ihtiyacı, saç çizgisinin konumu ve uygulanabilecek teknik seçenekleri ele alınır.

Planlama sürecinde kişinin yüz şekli, yaşı ve mevcut saçlarının yönü dikkate alınarak doğal görünümün desteklenmesi hedeflenir. Aynı zamanda donör alanın kontrolsüz biçimde tüketilmemesi ve gelecekteki olası saç kayıpları için rezerv bırakılması önem taşır.

Dr. Burak Tuncer’in medikal direktörlüğünde geliştirilen yaklaşımda, işlem öncesi değerlendirme kadar operasyon sonrası takip süreci de planlamanın bir parçası olarak ele alınır. Ancak uygulanacak yöntem, greft sayısı ve iyileşme planı her kişi için farklılık gösterebilir.

Saç Ekimi Sonrasında Süreç Nasıl İlerler?

Operasyondan sonraki ilk günlerde ekim ve donör bölgede kızarıklık, hassasiyet, kabuklanma veya ödem görülebilir. Bu belirtilerin düzeyi kişinin cilt yapısına, uygulanan yönteme ve operasyonun kapsamına göre değişebilir.

İlk dönemde ekim alanının darbelerden korunması, önerilen yıkama düzenine uyulması ve doktorun belirttiği ilaçların kullanılması önemlidir. Kabukların koparılmaması ve ekim alanının kaşınmaması gerekir.

İşlem sonrasında ekilen saç tellerinde geçici dökülme görülebilir. Bu durum, saç köklerinin kaybedildiği anlamına gelmeyebilir. Yeni saçların çıkışı aşamalı olarak gerçekleşir ve nihai görünümün değerlendirilmesi aylar sürebilir. Sonuçların gelişim hızı kişiden kişiye değiştiği için sabit bir takvim üzerinden garanti verilmemelidir.

Saç ekimi sonrasında ilk iki hafta içinde greftlerin henüz yeterince sabitlenmemiş olabileceğini ve bakım talimatlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Saçların yeniden uzamaya başlaması ise zaman alabilir.

Saç Ekim Merkezi Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi yaptırılacak sağlık kuruluşu seçilirken yalnızca fiyat, reklam veya sosyal medya paylaşımları dikkate alınmamalıdır. İşlemi kimin planladığı, operasyonun hangi aşamalarında doktorun görev aldığı ve takip sürecinin nasıl yürütüldüğü açıkça öğrenilmelidir.

International Society of Hair Restoration Surgery, saç restorasyonu işlemlerinin yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin yanlış değerlendirme, gereksiz işlem ve hasta güvenliği açısından risk oluşturabileceğini bildirir. Kuruluş, adayların operasyonda görev alacak kişilerin eğitim ve yetkinliklerini sormasını önerir.

Merkez seçiminde şu soruların yanıtlanması faydalı olabilir:

Saç analizini ve operasyon planını kim yapıyor?

Önerilen yöntem neden tercih ediliyor?

Donör alanın kapasitesi nasıl korunuyor?

Saç çizgisini kim tasarlıyor?

Operasyonun hangi aşamalarında doktor görev alıyor?

İşlem sonrası kontroller nasıl gerçekleştiriliyor?

Olası bir komplikasyon durumunda nasıl destek sunuluyor?

Kullanılacak yöntemin riskleri ve sınırlılıkları açıklanıyor mu?

Gerçekçi olmayan yoğunluk vaatleri, herkese aynı greft sayısının önerilmesi veya sonuç garantisi sunulması dikkatle değerlendirilmelidir. Sağlıklı bir karar süreci, işlemin faydaları kadar olası risklerinin ve sınırlılıklarının da açık biçimde anlatılmasını gerektirir.

Saç ekimi, saç kaybı yaşayan ve donör alanı yeterli olan kişilerde değerlendirilebilen kişiye özel bir uygulamadır. Başarılı bir planlama yalnızca greft sayısına veya kullanılan tekniğin adına bağlı değildir. Saç çizgisinin tasarımı, donör alanın korunması, greftlerin doğal yönlerde yerleştirilmesi ve operasyon sonrası bakım süreci birlikte değerlendirilmelidir.

Dr. Burak Tuncer’in uzman görüşünü merkeze alan Esteworld yaklaşımında da her kişinin saç yapısına, dökülme seviyesine ve beklentilerine göre ayrı bir plan oluşturulması öne çıkar. Uygun yöntem ve greft ihtiyacı ise ayrıntılı saç analizi ve tıbbi değerlendirme sonucunda belirlenebilir.