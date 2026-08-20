İngiliz üsleri kaçak pulya avını İHA ve diğer elektronik sistemlerle önlemeye hazırlandı

Alithia ve diğer gazeteler üs polisinden yapılan açıklamaya dayanarak üs polisinin Sosyal Eylem Grubu’nun (CAT) hem ileri teknoloji gereçler kullanarak hem de devlete bağlı ve sivil örgütlerle iş birliği yaparak kaçak pulya avını önlemek için harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre CAT Başkanı Yannakis Luka halen Doğu Üsler Bölgesinde kaçak tuzak (ağ) yerleştirilebilecek noktaları saptadıklarını, kaçak pulya avlayan kişileri bulma, tutuklama ve yargıya sevk etme yetkisine sahip olduklarını söyledi.

Rum polisi Kaçak Av İle Mücadele Şubesi, Av Dairesi, yerel yönetimler ve Bird Life Cyprus vb gibi çevre örgütleriyle iş birliği içerisinde olduklarını belirten Luka kaçak avcıları saptamak için otomatik plaka tespit sistemi (ANPR), İHA, takip sistemleri ve diğer veri toplama sistemleri kullanacaklarını anlattı.