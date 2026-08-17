Girne Belediyesi tarafından ‘Girne Arkın Group Fest 26’ kapsamında düzenlenen 4. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması başladı. Yarışma, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, Akdeniz’in sualtı yaşamını ve doğal güzelliklerini fotoğraflamak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Girne Kervansaray Halk Plajı’ndan dalışlara başladı.

Makro, Geniş Açı ve Serbest olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar Akdeniz’in sualtı zenginliklerini objektiflerine yansıtacak.

Yarışmayla sualtı yaşamının tanıtılmasının yanı sıra doğa ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.