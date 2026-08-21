“Üye istifa ve katılım haberleri doğruları yansıtmıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, bazı basın yayın organlarında “CTP’den UBP’ye Karşıyaka’da güçlü katılım” başlığıyla yayımlanan ve UBP Basın Bürosu tarafından servis edilen habere tepki göstererek, dört kişinin CTP’den istifa ederek UBP’ye katıldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CTP Girne İlçesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, haberde UBP’ye katıldığı belirtilen dört kişiden yalnızca birinin CTP üyesi olduğu, diğer üç kişinin ise partiyle herhangi bir üyelik bağının bulunmadığı belirtildi.

“Halkı yanıltmaya dönük etik dışı bir reklam kampanyası”

Söz konusu haberin “doğruları hiçbir şekilde yansıtmadığı” ifade edilen açıklamada, haber “halkı yanıltmaya dönük kötü ve etik dışı bir reklam kampanyası” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Haberde UBP’ye katıldığı belirtilen dört kişiden yalnızca biri Cumhuriyetçi Türk Partisi üyesidir. Diğer üç kişinin partimizle herhangi bir üyelik bağı bulunmamaktadır” denildi.

“Yeniden aday gösterilmeyeceği kendisine bildirilmişti”

UBP’ye katılan kişilerden birinin 2022 Yerel Seçimlerinde CTP listesinden Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği ancak CTP üyesi olmadığı kaydedildi.

Söz konusu kişiye, son gelişmelerden bir süre önce görev dönemindeki tutum ve davranışlarının CTP’nin ilke ve değerleriyle bağdaşmadığı yönündeki değerlendirmenin aktarıldığı belirtilen açıklamada, kendisiyle gelecek dönemde birlikte çalışılmayacağının ve yeniden aday gösterilmeyeceğinin de bildirildiği ifade edildi.

Belediye Meclis Üyesinin, CTP ile üyelik bağı bulunmayan eşi ve annesiyle birlikte UBP’ye katıldığı belirtilerek, “Dolayısıyla dört kişinin CTP’den UBP’ye geçtiği yönünde yaratılan izlenim gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

“CTP’nin bölgede güç kazanmasının yarattığı korku”

CTP Girne İlçesi, partiyle üyelik bağı bulunmayan kişilerin CTP’den istifa ederek başka bir partiye katılmış gibi gösterildiğini belirterek, bunun “CTP’nin bölgede güç kazandığının yarattığı korkudan başka bir şey olmadığını” ifade etti.

Her yurttaşın siyasi tercihini özgürce belirleme, değiştirme ve istediği siyasi partiye üye olma hakkına saygı duyulduğu vurgulanan açıklamada, CTP üyelerinin de bu yöndeki tercihlerinin kendi özgür iradeleri olduğu kaydedildi.

“Önemli olan rozet törenlerinin görüntüsü değil”

CTP’nin ülke genelinde olduğu gibi Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye bölgesinde de yoğun ilgi ve katılımla yoluna devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Aramıza katılan her yeni arkadaşımızı başka siyasi partilere karşı bir propaganda veya gösteri malzemesi olarak değil, partimizin ilke ve değerlerini paylaşan yeni birer yol arkadaşı olarak görüyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda önemli olan rozet törenlerinin görüntüsü değil, ortak ilkeler, verilen mücadele ve toplumla kurulan güven ilişkisidir.”

Açıklamanın sonunda CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle iletişimini sürdüreceği belirtilerek, “CTP toplumun tüm kesimleri ile iletişimini sürdürmeye devam edecek ve bu ülkeyi halkın gücü ile yönetecek” ifadelerine yer verildi.