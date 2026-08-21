TAM PARTİ destekleyeceği belediye başkan adaylarını açıkladı

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) Genel Başkanı Serdar Denktaş, yerel seçimlerde destekleyecekleri belediye başkan adaylarını açıkladı.

Denktaş yazılı açıklamasında, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yürüttüğü çalışmalar sonucunda yerel seçimlerde desteklenecek belediye başkan adaylarının parti meclisinde oylanarak belirlendiğini kaydetti.

İyi çalışan belediyelerin desteklenmesi ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Denktaş, ilk etapta 8 belediyeye ilişkin kararlarının netleştiğini ifade etti.

Denktaş, açıklanan 8 belediye arasında yalnızca Lapta–Alsancak–Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’nde belediye başkanlığı için üyelerin ve seçmenlerin serbest bırakıldığını ancak TAM PARTİ'nin hem Lapta–Alsancak–Çamlıbel hem de Dikmen Belediyesi’nde belediye meclis üyeliği seçimlerine kendi listesi ile katılacağını kaydetti.

Kalan 10 belediyeye yönelik MYK çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Denktaş, bu bölgelerdeki tutum ve kararların da kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Denktaş, MYK’da yapılan değerlendirmeler ve Parti Meclisinde gerçekleşen oylama neticesinde desteklenecek adayları şu şekilde açıkladı:

"İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan, Girne Belediyesi: Murat Şenkul, LAÇ Belediyesi: Belediye Başkanlığı serbest, Belediye Meclisi için TAM PARTİ, Dikmen Belediyesi: Selahattin Çello, Belediye Meclisi için TAM PARTİ, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli."