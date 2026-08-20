25 milyon euroluk ödenek ayrıldı

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, daha önce deneme faslı bazı bölgelerde gerçekleştirilen ve başarılı bulunan yangın tespit ve söndürme sistemlerinin tüm Güney Kıbrıs çapında kurulmasına onay verdiğini yazdı.

Gazete, üç yıllık zaman zarfında 25 milyon 513 bin 593 euro harcanarak kurulacak sistemde 31 elektronik yangın sensörü, yangın tespit sensör aygıtları içeren gözetleme kuleleri, dronlar ve gözlem balonları, “MANET” iletişim ağının ikinci aşamasının kurumu ve bunlarla ilgili harcamaların yer alacağını aktardı.