34'üncü Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi çarşamba günü açılıyor

Kültür Dairesi’nin düzenlediği 34'üncü Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 19 Ağustos “Dünya Fotoğrafçılık Günü”nde açılıyor.

Sergi açılışı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödüllerinin sahipleriyle buluşacağı ve Flüt Sanatçısı Işıl Akgüç’ün kısa bir müzik dinletisi sunacağı etkinliğin sunuculuğunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan Nevin Özkur yapacak.

Sonuçları 15 Haziran tarihinde açıklanan yarışma, yedi kategoride düzenlenmişti.

34'üncü Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nde, ödüllü fotoğraflarla birlikte "Serbest, Doğa, Benim Şehrim: Lefkoşa’m, Kavramsal, Mimari, Ayer Kâşif Eserleri ve Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri" kategorilerinde 25 fotoğrafçının 81 eseri sergilenecek.

Sergi, 28 Ağustos Cuma gününe kadar AKM’de ziyaret edilebilecek.