Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

TC Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskovitch için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini hatırlattı.

Kırmızı bülten talebi:

“İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanan Netanyahu ve Moskovitch hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu.