Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği’nin yeni yönetimi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Derneğin yürüttüğü çalışmalar ve sosyal ve kültürel alanda yapılabilecek iş birliklerinin de ele alındığı görüşmede konuşan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, kadınların sosyal ve kültürel yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Zekiye Kaya, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında da ziyaret etti. Kaya’ya Yönetim Kurulu üyeleri Oya İlerici, Belgin Sefer ve Fezile Sadıkoğlu ile Denetleme Kurulu üyeleri Cemile Kont Sürmen ve Meltem Er de eşlik etti.

Sadıkoğlu: “Kadınların topluma katkısı çok değerli”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Zekiye Kaya ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların sosyal ve kültürel yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirten Sadıkoğlu, derneklerin toplumun bir araya gelmesinde ve dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirilecek ortak çalışmalara açık olduklarını söyledi.