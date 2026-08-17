“2. Uluslararası Dünyada Barış Olsun Sergisi” 26 Ağustos’ta Bellapais Manastırı’nda

“2. Uluslararası Dünyada Barış Olsun Sergisi”, 26 Ağustos Çarşamba günü Bellapais Manastırı’nda açılacak.

Yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü ve organizatörlüğünü Barış için Başka bir Dünya Mümkün (Another World is Possible Forever of Peace) Kuzey Kıbrıs temsilcileri Gülsün Karadayı ve İpek Denizli’nin üstlendiği serginin açılışı saat 20.00’de yapılacak.

Sergide, Hindistan, Suriye, Güney Kore, İngiltere, Güney Kıbrıs, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve İran’dan 56 sanatçının eserleri yer alacak.

Sergi, 27-28 Ağustos tarihleri arasında mesai saatlerinde gezilebilecek.