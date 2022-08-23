Maliye Bakanlığı borçlanıyor

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'nın 600 milyon TL'ye kadar borçlanabilmesi için karar aldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 600 milyon TL'ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”