Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy oldu
Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne Yusuf Ersoy, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğüne de Gürsel Gürbüz atandı.
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Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne Yusuf Ersoy, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğüne de Gürsel Gürbüz atandı.
UBP-DP-YDP hükümetinin atama ve görevden alma kararları dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ersoy ile Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürbüz’ün atama kararları bugün itibarıyla yürürlükte.
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Etiketler : maliye bakanlığı, Yusuf Ersoy, Gürsel Gürbüz