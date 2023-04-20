Maliye Bakanı Alişan Şan, “Ülkede fakirleşme yok” dese de 1 yılda temel tüketim maddelerinden akaryakıta, tüp gazdan et-tavuk fiyatlarına varan zamlar alım gücünü darmadağın etti… 2022’den 2023’e geçen sürede ‘fiyatı sabit kalan’ hiçbir ürün kalmadı…

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Ülkede fakirleşme yok” dese de 1 yılda temel tüketim maddelerinden akaryakıta, tüp gazdan et-tavuk fiyatlarına varan zamlar cep yaktı.

Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, tüketim maddelerine fiyat artışı olarak yansıdı.

1 yılda Türk Lirası döviz karşısında yüzde 26-34 oranında değer kaybetti.

Ekonomideki daralma, KTAMS’ın ortaya koyduğu ‘açlık sınırı’ verilerinde de ortaya kondu.

Nisan 2022’de 7 bin 939 TL olan açlık sınırı, 1 yıl sonra yüzde 66.86 artarak, 13 bin 247 TL’ye çıktı.

Verilere göre 1 yılda en fazla artış, et fiyatlarında yaşandı.

Nisan 2022’de kilosu 150 TL’den satışa sunulan dana etinin fiyatı, 1 yıl sonra 300 TL’ye çıktı.

Et fiyatlarının yanı sıra ekmek, süt, yumurta gibi bir mutfağın olmazsa olmaz ürünlerinde yüzde 33 ile yüzde 57 arasında artış görüldü.

Pahalılık, ‘su’ fiyatlarına da yansıdı.

19 lt damacana su fiyatları 18 TL’den 25 TL’ye çıktı. Damacana su fiyatında yüzde 38.89 artış görüldü.

En fazla artış et fiyatlarında…

Verilere göre 1 yılda en fazla artış, et fiyatlarında yaşandı.

Nisan 2022’de kilosu 150 TL’den satışa sunulan dana etinin fiyatı, 1 yıl sonra 300 TL’ye çıktı.

Vatandaşlar, kasap alışverişlerini ‘gram’ üzerinden yapmaya başlarken, et fiyatlarındaki 1 yıllık artış % 100 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan tavuk fiyatlarında da bir yılda yüzde 37.99 yükseldi, kilo fiyatı 43.48 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

Ekmek de süt de yumurta da arttı…

Fiyat artışlarında özellikle temel tüketim maddelerindeki tırmanış dikkat çekti.

Et fiyatlarının yanı sıra ekmek, süt, yumurta gibi bir mutfağın olmazsa olmaz ürünlerinde yüzde 33 ile yüzde 57 arasında artış görüldü.

Örneğin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında 6 TL’den raflarda satılan somun ekmek fiyatı 8 TL’ye çıktı, bu üründeki artış yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 1 yıl kıyasla 1 litre süt fiyatı 18.75 TL’den kademeli olarak 26.5 TL’ye çıktı. Süt fiyatları %41.33 oranında tırmandı.

Nisan’da 14 TL’den satışa sunulan 6’lı yumurta fiyatı ise 1 yılda %57.14 zamlandı, 22 TL’yi buldu.

Açlık sınırında korkunç tablo: 7 bin 939 TL’den, 13 bin 247 TL’ye…

Fiyatlarda yaşanan artış, alım gücündeki gerilemeyi de beraberinde getirdi.

Ekonomideki daralma, KTAMS’ın ortaya koyduğu ‘açlık sınırı’ verilerinde de ortaya kondu.

Nisan 2022’de 7 bin 939 TL olan açlık sınırı, 1 yıl sonra yüzde 66.86 artarak, 13 bin 247 TL’ye çıktı.

Su da bile artış…

Pahalılık, yaşamın olmazsa olmazı, ‘su’ fiyatlarına da yansıdı.

19 lt damacana su fiyatları 18 TL’den 25 TL’ye çıktı. Damacana su fiyatında yüzde 38.89 artış görüldü.

Tüp gaz fiyatı 230 TL’den 285 TL’ye çıktı

10 kg tüp gaz satış fiyatı da %23.91 yükseldi. Örneğin Nisan 2022’de 230 TL’den satılan tüp gazın fiyatı 285 TL’ye çıktı.

Türk Lirası eridikçe eridi!...

%34 GERİLEME!

Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, tüketim malzemelerine fiyat artışı olarak yansıdı.

1 yılda Türk Lirası, Euro karşısında yüzde 34.68, Dolar yüzde 32.45, Sterlin ise yüzde 26.31 değer kaybetti.

2022 Nisan’da 15.80 TL olan Euro, 21.28 TL’ye yükseldi. Sterlin 19.08 TL’den 24.10 TL’ye, Dolar ise 14.64 TL’den 19.39 TL’ye ulaştı.

Gram altında da ciddi yükselme görüldü. 1 yıl önce 931.40 TL olan gram altın yüzde 34.08 artışla bin 248 TL’ye çıktı.