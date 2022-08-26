Maliye 12 milyon Dolar borçlanma için ihaleye çıktı
Maliye Bakanlığı, 12 milyon ABD Doları borçlanma talebiyle ihaleye çıktı.
Maliye Bakanlığı, 12 milyon ABD Doları borçlanma talebiyle ihaleye çıktı. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2022 tarihinde, Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartları ve bilgileri duyurdu.
Merkez Bankası’nın duyurusu şöyle:
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ (DİBS) İHALESİ HAKKINDA DUYURU KKTC Maliye Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 12.000.000.- USD (On İki Milyon ABD Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.
Duyuru Tarihi : 25.08.2022
İhale No : 202207
İhale Tarihi : 26.08.2022
Teklif Açılış Saati : 10:00
Teklif Kapanış Saati : 12:00
ISIN Kodu : KKB081222F12
Senet Türü : Hazine Bonosu
Para Birimi : ABD Doları
İhale Türü : İskontolu
İhale Şekli : Çoklu Fiyat
İhraç (Valör) Tarihi : 26.08.2022
İtfa (Vade) Tarihi : 08.12.2022
Vade (Gün) : 104