Maliye 12 milyon Dolar borçlanma için ihaleye çıktı

Maliye Bakanlığı, 12 milyon ABD Doları borçlanma talebiyle ihaleye çıktı. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2022 tarihinde, Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartları ve bilgileri duyurdu.

Merkez Bankası’nın duyurusu şöyle:

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ (DİBS) İHALESİ HAKKINDA DUYURU KKTC Maliye Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 12.000.000.- USD (On İki Milyon ABD Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.

Duyuru Tarihi : 25.08.2022

İhale No : 202207

İhale Tarihi : 26.08.2022

Teklif Açılış Saati : 10:00

Teklif Kapanış Saati : 12:00

ISIN Kodu : KKB081222F12

Senet Türü : Hazine Bonosu

Para Birimi : ABD Doları

İhale Türü : İskontolu

İhale Şekli : Çoklu Fiyat

İhraç (Valör) Tarihi : 26.08.2022

İtfa (Vade) Tarihi : 08.12.2022

Vade (Gün) : 104